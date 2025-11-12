La demolición del Edificio de la Copa América se adjudicará esta semana y las obras empezarán antes de que termine el año

La cuenta atrás para la desaparición del Edificio de la Copa América está a punto de terminar. El Ayuntamiento de Valencia adjudicará esta semana el ... contrato para la demolición de un bloque que alojó la 32ª edición de la America's Cup y que se encuentra desde hace tiempo en desuso. Una vez superado este trámite, está previsto que las obras comiencen «antes de que finalice el año», según ha informado este miércoles la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV).

A partir de ese momento, el Ayuntamiento pondrá a disposición del Puerto de Valencia la plaza lateral al Edificio del Reloj, que quedará libre para su ajardinamiento y mejora.

Estas actuaciones van de la mano del proyecto para mejorar el entorno de este edificio, donde se va a realizar una inversión de dos millones de euros. «Disminuimos las dimensiones de la rotonda actual, damos más espacio a toda la zona de peatones y de ciclistas y ganamos más espacio para el entorno de este edificio de alto valor en general para la ciudad», ha desgranado Catalá.

Según la alcaldesa, el proyecto de integración paisajística del Edificio del Reloj se licitará alrededor del mes de febrero de 2026 y el objetivo es que las obras se realicen entre el mes de julio y el mes de septiembre del año que viene.

El proyecto prevé la creación de una zona ajardinada para peatones en torno al Edificio del Reloj, Bien de Relevancia Local (BRL) de la ciudad de València, con la disposición de un entorno que incluirá pérgolas, zonas de sombra, mobiliario urbano y un pavimento que orientará los itinerarios para peatones y creará zonas de estancia.

También se mantendrá el arbolado existente y se renovará el alumbrado con una mejora de la eficiencia energética y de la calidad ambiental del espacio nocturno. En total, se invertirán 1,85 millones de euros.

Más allá de la demolición del Edificio de la Copa América, Catalá ha mencionado que el paso elevado de la Marina, que incluye la rehabilitación de la estructura y actuaciones de mobiliario y alumbrado, también se licitará en febrero de 2026. «Hemos conseguido que la APV mejore el entorno de esta zona por primera vez en una década», ha zanjado Catalá.