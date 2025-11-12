Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Proyección de cómo quedará el entorno del Edificio del Reloj, en el Puerto de Valencia. LP.

La demolición del Edificio de la Copa América se adjudicará esta semana y las obras empezarán antes de que termine el año

La actuación se enmarca en la remodelación y regeneración del entorno de la Marina

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

La cuenta atrás para la desaparición del Edificio de la Copa América está a punto de terminar. El Ayuntamiento de Valencia adjudicará esta semana el ... contrato para la demolición de un bloque que alojó la 32ª edición de la America's Cup y que se encuentra desde hace tiempo en desuso. Una vez superado este trámite, está previsto que las obras comiencen «antes de que finalice el año», según ha informado este miércoles la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV).

