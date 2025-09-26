Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Torre eléctrica Antonio López

La demanda eléctrica nacional podría alcanzar entre un 64% y un 105% hasta 2035

La movilidad eléctrica, los centros de datos o los puertos electrificados, representarán más del 35% del incremento total de la demanda en diez años

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:53

Anticipar el potencial crecimiento de la demanda permitirá a las compañías distribuidoras adelantar las inversiones en la red y a las administraciones y reguladores a ... impulsar los cambios normativos necesarios para impulsar la transformación de la industria. La demanda eléctrica nacional podría aumentar entre un 33% y un 54% en cinco años y entre un 64% y un 105% acumulado hasta 2035, alineado con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), según un informe de EY. Todo, mientras se prevé un aumento de la potencia instalada de hasta 312 GW.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  3. 3 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  4. 4

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  5. 5 La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
  6. 6

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  7. 7 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  8. 8

    El mejor horno de Valencia: «El secreto para un buen pan es la paciencia»
  9. 9 El restaurante de Gran Vía al que nadie entraría pero al que todos quieren volver
  10. 10 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La demanda eléctrica nacional podría alcanzar entre un 64% y un 105% hasta 2035

La demanda eléctrica nacional podría alcanzar entre un 64% y un 105% hasta 2035