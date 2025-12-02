El black friday y el inicio de la campaña navideña dejan 2.600 parados menos en la Comunitat

El black friday y el inicio de la campaña navideña han dado un empujón al mercado laboral valenciano que en este mes de noviembre ... ha sufrido un descenso del número de parados y un incremento tanto en la afiliación a la Seguridad Social como en la firma de contratos.

La cifra de desempleados ha bajado un 0,9% respecto a octubre, lo que supone una reducción de 2.641 parados de las listas del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Una disminución del paro que deja al territorio valenciano con 292.116 parados, un número que ya es es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007 y que parece indicar que el 2025 va a concluir como un buen año para el mercado laboral valenciano. De hecho, en el último año el desempleo acumula un descenso de 22.947 parados, lo que supone un 7,3% menos.

En España, el paro registrado bajó en 18.805 personas en noviembre en relación con el mes anterior (-0,8%) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en el sector servicios y entre las mujeres. Tras el retroceso de noviembre, el número total de desempleados se situó en 2.424.961 personas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007.

De vuelta a la Comunitat, Valencia ha sido la provincia que ha liderado la bajada del número de desempleados en el undécimo mes del año al haber registrado 2.144 parados menos. Castellón también ha registrado cifras positivas al disminuir en 723 personas el número de desempleados, mientras que Alicante ha sido la nota discordante en noviembre al sumar 226 parados a las listas de la Comunitat.

En cifras absolutas, el sector servicios ha sido el que más oportunidades ha generado, y es que la doble campaña de black friday y Navidad en el comercio abre un abanico de posibilidades para la contratación, sobre todo en tiendas o empresas de reparto. De hecho, en noviembre se han firmado 124.033 contratos en la región, lo que supone un 9,3% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 62.968 fueron contratos indefinidos, cifra un 14,5% superior a la de noviembre del año anterior y 61.065, contratos temporales (un 4,4% más).

Sin embargo, si se compara con el mes anterior, en noviembre sí que se detecta un aumento de la temporalidad en los contratos registrados que puede venir provocada por esa influencia de las campañas comerciales previas al fin de año.Del número de contratos registrados en noviembre, el 49,23% fue temporal (frente a un 47,25% del mes anterior) y un 50,77%, indefinidos (el mes precedente fue un 52,75%).

En lo que se refiere a otros sectores más allá de servicios, el paro bajó en Industria un 1,42%, con, 496 desempleados menos; en Construcción fueron 387 parados menos; en Agricultura el descenso porcentual fue el más elevado con una bajada del 1.98%y 143 personas en paro menos, mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 254 más (+1.1%).

En cuanto a sexos, de los 292.116 desempleados registrados en noviembre, 179.079 fueron mujeres, 1.761 menos (-1%) y 113.037, hombres, lo que supone un descenso de880 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,8%).

En noviembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 180 parados menos que a cierre del pasado mes (-0,9%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 2.461 desempleados (-0,89%).

También fueron positivas las cifras de afiliación. La Comunitat Valenciana registró 2.264.368 afiliados a la Seguridad Social, 22.376 más que el mes anterior (+1%).En términos interanuales, la afiliación en la Comunitat Valenciana se ha incrementado en 83.925 trabajadores respecto a noviembre de 2024, un 3,85% más.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha contabilizado en noviembre 21.825.233 afiliados, 14.358 cotizantes menos que en octubre (+0,07%) pero 522.771 más que el año anterior (+2,45%).

El Consell celebra la bajada de paro juvenil

El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha valorado este martes los datos del paro del mes de noviembre en la Comunitat Valenciana, hechos públicos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y que reflejan que se ha producido una disminución de 2.641 personas desempleadas. En especial, ha destacado que la autonomía lidera el descenso del paro juvenil en el conjunto del país.

Galvañ ha resaltado en un comunicado que se trata de unas cifras que demuestran que el mercado de trabajo valenciano está «maduro y consolidado». El responsable de Empleo ha destacado especialmente las buenas cifras entre los y las valencianas más jóvenes, uno de los colectivos en los que más ha centrado su actuación Labora. Así, los datos reflejan que la Comunitat Valenciana «lidera la bajada anual de jóvenes menores de 25 años parados en España con 2.856, una reducción del 13,1 por ciento, el triple de la experimentada a nivel nacional».

El director general de Labora ha expresado la «satisfacción» del Consell por la evolución del desempleo. «La Comunitat Valenciana registra 23.000 personas desempleadas menos que hace un año», ha manifestado Galvañ que ha recalcado que la valenciana es la segunda autonomía, por detrás de Andalucía, en descenso anual de parados, con -22.947 desempleados menos.