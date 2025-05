La dana dispara el número de autónomos en la construcción hasta abril

La Comunitat lidera el crecimiento del empleo autónomo en el primer cuatrimestre de 2025 tras sumar 5.015 de los 15.433 trabajadores por ... cuenta propia que se incorporaron al mercado laboral español entre diciembre y abril. Las labores de reconstrucción para devolver la normalidad a los municipios afectados por la dana han influido en el incremento del 1,3% experimentado por la región, ya que el sector de la construcción ha sumado 1.178 asalariados por cuenta propia en lo que va de año sólo en la Comunitat, según los datos recogidos por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

La necesidad de agilizar las reparaciones en casas, negocios y plantas bajas debido a la escasez de mano de obra en empresas del sector ha propiciado un aumento de las afiliaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la Comunitat Valenciana. En los últimos cuatro meses, el sector de la construcción ha pasado de contar con 47.978 empleados autónomos a alcanzar los 49.156 asalariados por cuenta propia, después de crecer un 2,5%.

De hecho, la construcción es el sector que más crece en términos absolutos en la Comunitat, seguido de las actividades profesionales, científicas y técnicas (995 nuevos autónomos) y la información y la comunicación, que es una de las ramas que más trabajadores por cuenta propia ha ganado en el último año.

En lado opuesto de la balanza, el comercio ha sido una de las actividades que más asalariados por cuenta propia ha perdido desde abril de 2024 al decrecer un 1,6% respecto al año pasado. Sólo la industria ha perdido más trabajadores autónomos en el último año. No obstante, la pérdida en el comercio no es una cuestión estrictamente vinculada a la dana, ya que se trata de un sector en continuo descenso no sólo en la Comunitat, sino también a nivel nacional. Los autónomos del comercio descienden en 2.762 personas, un descenso del 0,4% en el primer cuatrimestre del curso, sólo superado por el transporte, que disminuye el número de trabajadores por cuenta propia en un 1,3%. Además de estos dos sectores, los autónomos dedicados a la industria descendieron en 912 cotizantes a la Seguridad Social menos que a 31 de diciembre de 2024, y los del sector de la agricultura descendieron en 794 personas (-0,3%).

El efecto de la dana en las afiliaciones es evidente, ya que Valencia es una de las provincias que más ha crecido desde diciembre. En términos relativos, tan solo las Islas Baleares (+3,9) y Málaga (+1,6%) han aumentado más que Valencia (+1,5%). Por su parte, Alicante (+1,2%) y Castellón (+1,0%) también han registrado mejores datos en cuanto a la afiliación de autónomos.

La provincia de Valencia incorporó un total de 2.809 afiliados al RETA durante los primers cuatros meses del curso, de los que 737 accedieron al sector de la construcción. En téminos relativos, únicamente las actividades vinculadas con la información y la comunicación experimentaron un incremento mayor que la construcción, ya que la evolución fue del 9,3% al pasar de los 6.337 autónomos con los que contaban a final de año a los 6.928 tras la finalización del primer cuatrimestre. No obstante, en cifras absolutas la construcción sigue siendo la segund actividad que más autónomos suma en la provincia, tan sólo por detrás del comercio, que pese a solo sumar tres afiliados desde diciembre se mantiene a la cabeza con 42.890 altas.

Teniendo en cuenta la evolución por género, los resultados del primer cuatrimestre del año también evidencian que las labores de reconstrucción que se llevan a cabo pasados casi siete meses de la dana están más ligadas al público masculino que al femenino, al estar vinculados con un sector tradicionalmente masculinizado como es el de la construcción. En esa línea, se ha observado un cambio de tendencia. En los primeros meses tras la dana la carga de los cuidados en el contexto de la emergencia y la post emergencia recayó en las mujeres, que además presentaron mayores niveles de ansiedad, miedo y tristeza.

Hasta abril, 1990 mujeres se incorporaron al RETA por los 3.060 varones que lo hicieron. Eso sí, si se tiene en cuenta el crecimiento interanual, es el género femenino el que crece por encima del masculino en términos relativos, al aumentar un 3% sobre el 2,5% de los hombres.