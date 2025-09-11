Cuerpo sorprende en Tokio: el ministro se dirige a los empresarios en japonés en una de sus reuniones

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha vuelto a sorprender al dirigirse a los representantes de importantes empresas niponas en su viaje oficial en su ... idioma local. Cuerpo ya realizó un breve discurso en japonés hace un año y medio, en otro encuentro en el país asiático, pero en este caso fueron más de 2 minutos de intervención en japonés en el que expresó a los empresarios las oportunidades de negocio entre España y Japón.

Este encuentro en el que se explorarán nuevas vías de negocio supone la segunda visita del ministro en poco más de un año. Cuerpo expuso su convencimiento de que este encuentro será «una puerta» para abordar nuevos lazos económicos y comerciales, así como y elaborar una visión conjunta del desarrollo económico de ambos países.

El ministro se está reuniendo con empresarios japoneses, pero también con las autoridades locales. Este jueves se reunió en Tokio con el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Yoji Muto. Esta ha sido la primera de dos jornadas de viaje a Japón, centrada en reuniones con inversores y su homólogo nipón, además de una visita a la Expo de Osaka.

En un contexto internacional «de incertidumbre y cambios», la visita tiene el propósito de profundizar en los lazos económicos de ambas potencias. El ministro encabeza una delegación de empresarios españoles en la celebración del primer 'roadshow' de emprendimiento en Japón, una iniciativa destinada a facilitar la entrada de empresas emergentes españolas en el ecosistema japonés.

«Abrir camino» en Japón

Organizado por ICEX España Exportación e Inversiones, el encuentro busca conectar empresas emergentes en fase de crecimiento (scaleups) con inversores públicos y privados del país asiático, además de reivindicar el papel cada vez más destacado de España en la vanguardia del emprendimiento tecnológico e innovador.

«Numerosas pymes y emprendedores españoles están abriéndose camino en Japón, conquistando nichos de mercado gracias a la innovación y la excelencia. Hoy más que nunca, en un contexto internacional de incertidumbre y cambios debemos aprovechar nuestra confianza mutua como socios para reforzar nuestros lazos y redoblar los beneficios que de ello se derivan», ha indicado Carlos Cuerpo.