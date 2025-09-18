El Consell pide al Gobierno una vigilancia sólida ante las medidas arancelarias de Trump

La reunión del Consejo Interterritorial de Internacionalización, que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha celebrado este miércoles en Valencia, ha concluido con una ... petición clara por parte de la consellera de Comercio, Marián Cano, hacia el gobierno central: es necesario vigilar de forma conjunta y constante la amenaza que puede suponer la política arancelaria de Trump para diversos sectores de la economía valenciana.

«Es importante escuchar la voz de nuestros sectores empresariales antes de tomar decisiones que afecten de forma global a las políticas que nosotros estamos impulsando también desde el Gobierno valenciano», ha comentado Cano.

La crítica de la responsable de comercio en el gobierno valenciano llegó de la mano de otra reivindicación, la de un «fondo europeo y estatal de ayudas directas» para las empresas más afectadas por la nueva situación de relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos.

Cano hizo hincapié en la importancia de tener «altura de miras» para «atender de manera individualizada aquellos casos en los que la nueva política comercial tenga un mayor impacto», por lo que resulta clave que el fondo europeo exigido sea de ayudas, y no de créditos, como resaltó Cano.

La titular de Industria ha destacado «la importancia de la certidumbre» dentro de la situación actual, la necesidad de reforzar EE. UU. como mercado prioritario «e invertir en la marca del país ante un posible riesgo reputacional». Respecto a la Unión Europea, ha remarcado que «es necesario reforzar los controles y estar vigilantes en la entrada que se puede producir de sobreoferta».

Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se comprometió a mantener un contacto estrecho con todos los territorios para hablar y «seguir avanzando en esta implementación de los servicios personalizados con las empresas».

Cuerpo también resaltó la creación de un grupo de trabajo para hacer una evaluación de «otra de las preocupaciones de nuestras empresas», como es la posible desviación de comercio hacia España por parte de productores que ya tengan menos acceso al mercado norteamericano.