Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión del Consejo Interterritorial de Internacionalización. LP

El Consell pide al Gobierno una vigilancia sólida ante las medidas arancelarias de Trump

El ministro de Economía anuncia la creación de un grupo de trabajo para controlar los intercambios de productos con países terceros y Cano exige un fondo europeo y estatal de ayudas para empresas afectadas

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:32

La reunión del Consejo Interterritorial de Internacionalización, que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha celebrado este miércoles en Valencia, ha concluido con una ... petición clara por parte de la consellera de Comercio, Marián Cano, hacia el gobierno central: es necesario vigilar de forma conjunta y constante la amenaza que puede suponer la política arancelaria de Trump para diversos sectores de la economía valenciana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más obras por la dana obligan a cortar la A-7 desde el próximo viernes
  2. 2

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  3. 3

    Las mujeres empresarias ya no llevan traje (y lo han demostrado)
  4. 4

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana
  5. 5

    Sectores de la patronal unen fuerzas para crear una candidatura alternativa a la de Salvador Navarro
  6. 6 Retrasos en tres líneas de Metrovalencia por una avería en Valencia Sud
  7. 7 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  8. 8

    PSOE y Compromís votan en el Senado en contra de acelerar las obras antirriada
  9. 9 A prisión el incendiario de Orriols tras quebrantar cinco veces el alejamiento
  10. 10

    TVE arremete contra À Punt y le acusa de ocultar información de interés público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Consell pide al Gobierno una vigilancia sólida ante las medidas arancelarias de Trump

El Consell pide al Gobierno una vigilancia sólida ante las medidas arancelarias de Trump