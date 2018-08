El Consell deja perder 480.000 euros para frenar el intrusismo en viviendas turísticas Un turista pasea por el centro de Valencia con su maleta. / Jesús Montañana La Generalitat alega que usó sólo el 25% de los fondos porque únicamente tres entidades se sumaron a su convocatoria ELÍSABETH RODRÍGUEZ Valencia Domingo, 26 agosto 2018, 18:01

La lucha contra la proliferación de viviendas turísticas en la Comunitat es uno de los principales frentes del Consell, que desde el inicio de la legislatura aseguró que no cejaría en su empeño por detener la oferta no reglada. Sin embargo, los datos de ejecución presupuestaria no hablan, precisamente, a favor de ese esfuerzo. La Agencia Valenciana de Turismo ha dejado perder 480.000 euros para campañas de concienciación contra el intrusismo en el alojamiento vacacional, en un momento especialmente convulso debido a la guerra desatada contra los apartamentos que incumplen la ley.

En concreto, el Ejecutivo valenciano ha dejado sin ejecutar el 75% de los fondos asignados a esta partida, presupuestada en 660.000 euros para este ejercicio 2018. De este total, Turismo ha concedido 178.020 a tres entidades distintas. El proyecto que más ayudas ha recibido es el de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), con 101.700 euros de subvención. Le sigue la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, con 56.520, y, por último, la Asociación Empresarios Alcalà-Alcossebre, con 19.800 euros.

Ante esta situación, el portavoz de Turismo del PP, Fernando Pastor, ha solicitado la comparecencia en Les Corts del responsable autonómico de Turismo, Francesc Colomer, para que dé explicaciones al respecto.

El PP critica que no destine el presupuesto sobrante a iniciativas propias para luchar contra el fraude

«Sólo se ha ejecutado el 25% cuando sólo queda un trimestre y, además, han sido fondos para proyectos de terceros. Es decir, el Consell no ha aprovechado ese dinero para iniciativas propias contra el intrusismo», asegura Pastor a LAS PROVINCIAS.

Precisamente, el parlamentario popular convocó a los medios de comunicación la semana pasada para denunciar que la nueva ley de turismo autonómica está dificultando la legalización de nuevas viviendas destinadas al alquiler vacacional por la exigencia de un certificado de compatibilidad urbanística que los municipios «no saben cómo emitir», asegura, con el consiguiente colapso.

Desde la Secretaría de Turismo, por su parte, confirman que esas subvenciones para combatir el intrusismo en el alojamiento vacacional no se utilizaron en su totalidad y lo achacan a la inexistencia de más proyectos a los que dedicar la cuantía restante. «El dinero no adjudicado no supone en sí mismo una pérdida de presupuesto, sino una menor obligación de la Tesorería de la Generalitat de transferir fondos a Turisme Comunitat Valenciana para atender una obligación que no se ha dado», indican a este diario sobre esos fondos que no saldrán de las arcas públicas.

Desde el departamento de Colomer defienden que se realizó una «amplia labor de difusión» de las ayudas entre todas las asociaciones empresariales y apartamentos turísticos de la Comunitat, así como a asociaciones de consumidores y usuarios. «Cerrado el plazo de solicitudes, se presentaron tres [...] y todas ellas fueron informadas favorables y por tanto concedidas», argumentan.

«Cero euros y cero partidas»

Para Fernando Pastor, el resultado de esta convocatoria refleja «el poco incentivo al sector para que proponga iniciativas» en este ámbito, a lo que agrega que no hay ninguna otra partida para este fin. «Dicen que el intrusismo es el gran problema del turismo pero a la hora de la verdad hay cero euros y cero partidas», subraya el diputado, quien recuerda que en los presupuestos de 2018 no se consignó ninguna cantidad para combatir el intrusismo y que esos 660.000 euros fueron aprobados a raíz de las alegaciones del PP y de Podemos en el debate parlamentario.

En cuanto a la presión inspectora para aflorar apartamentos ilegales -aquellos que no están inscritos en el registro autonómico y los que no declaran su actividad-, desde el PP recuerdan que Turismo cuenta con doce inspectores para las 71.699 viviendas turísticas registradas. Pastor critica el escaso número de efectivos, mientras que desde el departamento de Colomer defienden que ahora la provincia de Valencia cuenta con cuatro inspectores, el doble que hace solo un par de meses. «Aunque hemos duplicado el número de inspectores en la provincia de Valencia, seguimos reclamando más personal al gobierno central», aseguró Colomer cuando hicieron pública la incorporación de los dos inspectores.