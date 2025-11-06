Consell y Ayuntamiento presionan para recuperar el vuelo Valencia-Nueva York

Más allá de la desestacionalización y de la búsqueda de un crecimiento sostenible y equilibrado, uno de los objetivos a nivel turístico que persigue ... tanto el Consell como el Ayuntamiento de Valencia es la recuperación de la ruta aérea directa entre Valencia y Estados Unidos. Ambas administraciones han reconocido que en los últimos meses han mantenido diversas reuniones con aerolíneas americanas para tratar de recuperar el vuelo que Delta Airlines operó entre 2009 y 2012.

Si en junio fue José Manuel Camarero quien se encargó de mantener una reunión con representantes de, precisamente, la compañía Delta Arilines durante una misión comercial en Estados Unidos, la semana pasada fue la representación del Ayuntamiento de Valencia desplazada hasta la Gran Manzana quien mantuvo diversos encuentros con aerolíneas del continente americano con el propósito de agilizar una negociación que parece enquistada desde la pandemia.

De hecho, la propia concejala de Turismo ha reconocido que el covid frenó los planes de expansión de algunas líneas aéreas estadounidenses que podían optar a recuperar esa conexión directa entre la Comunitat y EEUU. La caída en la producción de aeronaves provocada por la pandemia redujo las opciones de las aerolíneas, que ahora empiezan a recuperarse del golpe. Por ello, desde el Ayuntamiento de Valencia se ha trasladado el interés de la ciudad por recuperar una conexión directa que la concejala ha considerado «muy importante» no solo a nivel turístico, sino también a nivel social para Valencia.

«Es un un mercado que alarga la estancia en la ciudad y que tiene un impacto positivo, por tanto ese vuelo sería fundamental. Nosotros hemos tenido reuniones con Delta o con American Airlines. O sea, las compañías saben del interés de la ciudad de Valencia», ha confesado Llobet.

Un interés que no solo ha sido trasladado por parte de la administración municipal, sino también por parte del gobierno regional en los últimos meses. El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha reconocido que el Consell trabaja de forma silenciosa para tratar de retomar esa conexión. «Aunque no estemos todo el día diciéndolo, seguimos trabajando en esas reuniones y esa estrategia de conseguir un vuelo desde Estados Unidos a la Comunitat Valenciana», ha indicado Camarero, quien considera esencial ampliar las instalaciones del aeropuerto de Valencia para que se ajusten al crecimiento turístico.

En esa línea, el representante del Consell en la segunda jornada de la World Travel Market ha reclamado «una mayor inversión por parte del Estado en nuestras instalaciones» no exclusivamente para seguir creciendo, sino para poder asumir el número de visitantes que llega hasta la Comunitat en la actualidad. El secretario autonómico ha reivindicado las mejoras en los aeropuertos valencianos, así como en otras infraestructuras esenciales para el desarrollo turístico de la región, como el corredor mediterráneo.

Una colaboración del Estado que también reclama la concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Valencia, quien aprovechó su visita de la semana pasada al continente americano junto a la alcaldesa para reunirse con Magí Castelltort, consejero de Turismo de Turespaña en Nueva York. Según ha explicado a los medios, Llobet le solicitó a Castelltort mediación en las negociaciones para tratar de agilizar el proceso para que la conexión pueda recuperarse lo antes posible.

Canadá como ejemplo

Paula Llobet ha reconocido que la apertura de una nueva conexión transoceánica resultaría muy positiva para Valencia, después de que el vuelo directo con Canadá haya reportado grandes cifras para el turismo de la Comunitat durante el último verano. En concreto, la responsable de Turismo ha explicado que la llegada de viajeros canadienses a al ciudad ha resultado beneficiosa, sobre todo para el sector hostelero.

«Hablando con ellos en Gastrónoma la semana pasada, me confirmaban que habían tenido un aumento de turista canadiense muy importante y que además era un tipo turista que buscaba la calidad, que buscaba ese producto de proximidad, muy respetuoso, con un alto poder adquisitivo y que tenía un impacto ya no solo económico, que siempre es importante, sino también impacto social, que también es interesante», ha explicado Llobet.

Cabe recordar que el vuelo entre Valencia y Montreal que la aerolínea Air Transat había programado únicamente para la temporada de verano ha sido extendido y también será operado una vez por semana a partir de febrero.