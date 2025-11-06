Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Manuel Camarero, Paula Llobet e Israel Martínez, en la World Travel Market. LP

Consell y Ayuntamiento presionan para recuperar el vuelo Valencia-Nueva York

Ambas administraciones mantienen reuniones con aerolíneas americanas y reclaman la colaboración del Gobierno tanto en las negociaciones como en la ampliación del aeropuerto

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:59

Comenta

Más allá de la desestacionalización y de la búsqueda de un crecimiento sostenible y equilibrado, uno de los objetivos a nivel turístico que persigue ... tanto el Consell como el Ayuntamiento de Valencia es la recuperación de la ruta aérea directa entre Valencia y Estados Unidos. Ambas administraciones han reconocido que en los últimos meses han mantenido diversas reuniones con aerolíneas americanas para tratar de recuperar el vuelo que Delta Airlines operó entre 2009 y 2012.

