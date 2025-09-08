Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Consejo de Europa insta a una mayor intervención de los gobiernos en el precio de los alquileres y de los alimentos básicos

El organismo también reclama a los países miembros elevar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:59

El Consejo de Europa vuelve a dar un tirón de orejas a los países miembros ante la falta de medidas eficaces para mitigar la reciente ... escalada del coste de vida en las familias. En su informe anual publicado este lunes, el Comité Europeo de Derechos Sociales del organismo con sede en Estrasburgo, exige una mayor intervención de los gobiernos en aspectos clave como la vivienda -uno de los principales problemas en España- o los precios de los alimentos, tras una época de elevada inflación que, pese a moderarse, aún sigue dañando el bolsillo de los ciudadanos.

