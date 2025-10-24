Conocimiento, cercanía y confianza: la visión de tres referentes del sector inmobiliario en Valencia

El mercado inmobiliario valenciano es dinámico y diverso, y encontrar la propiedad adecuada requiere experiencia, profesionalidad y un acompañamiento cercano.

En esta serie de entrevistas, hablamos con tres inmobiliarias que han destacado por ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de cada cliente, ya sea en compra, venta o alquiler.

A través de estas conversaciones, descubrimos cómo Imperium Home, Escorpión Inmobiliaria y Grup Valencia, construyen confianza y ayudan a sus clientes a encontrar soluciones que se ajusten a sus expectativas.

INMOBILIARIA IMPERIUM HOME, LA NUEVA FORMA DE ALQUILAR UN PISO EN VALENCIA EN LA QUE CONFÍAN LOS PROPIETARIOS

En el corazón del mercado inmobiliario valenciano, Imperium Home destaca por su enfoque cercano y personalizado. Su equipo acompaña a cada cliente en todo el proceso de compra, venta o alquiler de propiedades, asegurándose de que cada decisión sea informada, clara y adaptada a sus necesidades reales.

-Hoy en día muchos propietarios sienten miedo a la hora de alquilar su piso, ¿cuáles diríais que son los principales riesgos que perciben?

-Lo que más miedo da hoy es que no paguen, que ocupen la vivienda o que el piso acabe deteriorado. En 2024, la Comunidad Valenciana registró 1.767 denuncias por ocupación y en Orriols ya había unas 60 viviendas afectadas.

Pero lo más duro para los propietarios no es la pérdida económica, sino la angustia de vivir con esa incertidumbre. Por suerte existen nuevos modelos de gestión que están cambiando este panorama.

-¿Qué soluciones existen para prevenir la ocupación ilegal y dar seguridad al propietario?

-Más allá de las típicas medidas de prevención, existen contratos distintos, amparados en el Código Civil, que ofrecen una seguridad extra frente a la ocupación e impagos. Aunque aún poco conocidos, cada vez más propietarios los descubren como clave para sentirse tranquilos.

-Cada vez se habla más del alquiler por habitaciones, ¿por qué creéis que tantos inversores y propietarios lo están prefiriendo frente al alquiler tradicional?

-En 2024 y 2025, solo la ciudad de Valencia aumentó en 18.476 habitantes. Mientras que en toda la provincia apenas se construyen unas 5.000 viviendas/año. Con una media de 2,5 personas por vivienda, la oferta anual apenas cubre 12.500 plazas.

La escasez de vivienda y un marco regulatorio poco favorable generan aún más tensión en el mercado.

-Delegar la gestión del alquiler en una empresa especializada es cada vez más común. ¿Qué ventajas tiene para el propietario frente a hacerlo de manera independiente?

-La principal ventaja es la tranquilidad. Hoy el alquiler exige al propietario ser gestor, abogado y técnico a la vez si quiere seguir siendo rentable. Una empresa de gestión se encarga de todo: reformas, mobiliario, contratos, cobros e incidencias. El propietario solo cobra, lo que convierte el alquiler en un ingreso pasivo real.

-A nivel fiscal, ¿cómo afecta este modelo y qué oportunidades puede abrir para los pequeños propietarios?

-Fiscalmente no cambia la tributación, pero sí la gestión: el propietario recibe un ingreso fijo y puede planificarse mejor. Las mejoras realizadas revalorizan el piso para una futura venta o alquiler, combinando rentabilidad hoy y aumento de valor patrimonial a largo plazo.

-Algunos critican el alquiler por habitaciones, ¿creéis que está relacionado con leyes y la situación económica, o simplemente con la necesidad real de propietarios e inquilinos?

-Es el resultado del panorama inmobiliario actual. Los propietarios buscan más seguridad y rentabilidad; a la vez que los inquilinos, necesitan vivienda asequible en un mercado muy tensionado. Es una fórmula que encaja con la realidad social y económica actual.

Por otro lado, se trata de un modelo mucho más castigado, ya que el mantenimiento y el trabajo de tener varios inquilinos en una misma vivienda preocupan a muchos propietarios por el tiempo y dedicación que exige.

-¿Qué diferencia existe entre recurrir a una inmobiliaria tradicional y las nuevas empresas que gestionan de forma integral este tipo de alquileres?

-La diferencia es clara: en una inmobiliaria tradicional dependes del pago del inquilino y muchas veces tienes que resolver incidencias tú mismo. En este modelo, asume la empresa de gestión del riesgo.

El propietario cobra siempre, y además se olvida de todo: impagos, reparaciones, pisos vacíos… La gestión es 360°.

A nivel interno para nosotros, colaborar con grandes empresas de otros sectores del país nos permite traer inquilinos que vienen con avales de trabajo de su propia empresa, esto nos respalda como empresa de gestión del tal modo que podemos dar garantías al cliente final, que es el propietario.

-¿Por qué crees que estas nuevas empresas están apareciendo y son cada vez más requeridas? ¿qué creéis que ha impulsado esta tendencia en el sector inmobiliario?

-Estas nuevas empresas aparecen porque muchos propietarios ya no quieren complicaciones ni vivir con miedo a impagos o cambios legales. Una inversión inmobiliaria debería ser algo pasivo y seguro, no un negocio lleno de gestiones y riesgos.

-Y mirando al futuro, ¿pensáis que este sistema puede contribuir a dar más estabilidad y confianza al mercado del alquiler en un momento de tanta incertidumbre?

-Hoy lo que más necesita el pueblo es que los propietarios se animen a sacar sus viviendas al mercado. El gran problema hoy es la escasez de oferta, y precisamente ahí es donde este tipo de sistemas marcan la diferencia. Porque busca encontrar la seguridad de todos esos propietarios de que su patrimonio está protegido y de que cobrarán puntualmente.

Cuando un propietario se siente respaldado y confiado, pierde el miedo a alquilar, y eso se traduce en más viviendas disponibles para quienes las necesitan.

ESCORPIÓN INMOBILIARIA CELEBRA SUS MÁS DE 25 AÑOS EN EL SECTOR

Beatriz Iranzo, gerente de la oficina de Campolivar-Casas verdes e Inmaculada Sánchez, gerente de la oficina de Torre en Conill

Encontrar la propiedad adecuada requiere experiencia, confianza y un acompañamiento cercano. Escorpión Inmobiliaria combina todo esto con un profundo conocimiento del mercado local.

Escorpión Inmobiliaria nos explica cómo su enfoque personalizado y su compromiso con la excelencia les permite destacarse en el competitivo sector inmobiliario valenciano.

-¿Nos pueden comentar su trayectoria e inicios?

-Nacimos en 1999 con una oficina en Torre en Conill, Bétera. Comenzamos nuestra actividad abarcando las urbanizaciones de la comarca de Camp de Túria y, posteriormente, en 2005, abrimos nuestra segunda oficina en la Urbanización Casas Verdes (Paterna), referente en la zona de Campolivar y Santa Bárbara y las urbanizaciones de l'Horta Nord y l'Horta Oest. Más de 25 años trabajando en el sector inmobiliario.

-¿Cuáles son los principales servicios que ofrecen?

-Ofrecemos un servicio integral que abarca la compra, venta y alquiler de viviendas tanto de viviendas en altura como de unifamiliares, la comercialización de obra nueva y parcelas para crear tu proyecto de hogar. Además, nos ocupamos de la gestión inmobiliaria integral de la compraventa y de la postventa.

-¿Qué factores valoran más los clientes al elegir un inmueble?

-Las personas que buscan comprar o alquilar una vivienda valoran principalmente la ubicación, que esté cerca de servicios, colegios o transporte. También el precio, ajustado al mercado, y la calidad de la vivienda, tanto en acabados como en eficiencia energética.

-En cuanto a inversión, ¿qué rendimiento promedio ofrecen las inversiones inmobiliarias en comparación con otros activos?

-El inmobiliario sigue siendo un activo muy atractivo por su estabilidad. A diferencia de otros mercados más volátiles, como la bolsa o las criptomonedas, ofrece seguridad y una rentabilidad constante.

En España, la rentabilidad neta de los alquileres puede situarse en torno al 4-7% anual, a lo que se suma la revalorización del inmueble a medio y largo plazo.

-¿Qué proyecciones existen para el crecimiento del sector en los próximos años?

-Las perspectivas son positivas. La inversión inmobiliaria en España sigue creciendo y se prevé que aumente entre un 10 y un 20% en los próximos años, especialmente en el segmento de vivienda.

La demanda de obra nueva y de alquiler seguirá siendo muy fuerte, mientras que la eficiencia energética y la sostenibilidad marcarán las tendencias de futuro.

A pesar de la limitada oferta, la gente sigue apostando por comprar y alquilar inmuebles.

-¿Desea destacar algún otro aspecto?

-Garantizamos procesos transparentes y eficientes. Pero, sobre todo, lo que nos diferencia es el conocimiento del mercado local y el trato cercano.

Entendemos que detrás de cada operación hay un proyecto de vida, ya sea familiar o de inversión; y ese compromiso es el que nos mueve desde hace más de dos décadas, con un equipo consolidado, con profesionales que llevan años trabajando en el sector inmobiliario.

GRUP VALENCIA, EJEMPLO DE LA REINVENCIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO

Grup Valencia se ha consolidado como un referente en el mercado inmobiliario valenciano, ofreciendo un servicio cercano, profesional y adaptado a las necesidades de cada cliente.

Su equipo acompaña en todo el proceso de compra, venta o alquiler, asegurando que cada operación sea clara, ágil y confiable. Hablamos con Gary Eteo, socio fundador de Grup Valencia.

Con un inicio marcado por los inicios de los 2000, Grup Valencia es en la actualidad una empresa multiservicios, que abarca desde la promoción, venta, alquiler y traspaso de todo tipo de inmuebles hasta conseguir para sus clientes préstamos personales e, incluso, ofrecer material escolar.

-¿Cuánto tiempo lleva en el sector?

-En el sector de la inmobiliaria empecé el en año 1998. Nada más empezar, me preocupé en adquirir más formación y dicha formación me ayudó para preparar la venta de un nuevo producto.

Grup Valencia lo fundamos en el año 2019. Trazamos varias estrategias de mercado y ampliando nuestra cartera de servicios.

-¿Cuáles son los principales servicios que ofrece?

-Nuestros principales servicios son inmobiliarios, distribución de material escolar y la gestión de créditos personales.

-¿Qué obligaciones fiscales se generan al vender un inmueble?

-La principal es el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que grava la ganancia patrimonial obtenida al vender una vivienda. La tributación es progresiva y varía según la ganancia obtenida. Existen ciertas excepciones por las cuales no se tributa, como la inversión en otra vivienda habitual o ser mayor de 65 años.

Luego está la plusvalía municipal, que grava el incremento del valor del terreno desde que se compra hasta que se vende y es donde se encuentra la vivienda. Y el IBI, que se paga cada anualmente y puede prorratearse entre el vendedor y el comprador si la venta se realiza durante el año. También hay que tener en cuenta otros gastos asociados como son la notaría y el registro.

-¿Qué estrategias ayudan a vender una propiedad más rápido?

-Pensamos que la mejor estrategia es el boca a boca, sin duda alguna la mejor campaña de marketing. Somos conscientes y nos enfocamos en promover una bonita experiencia.

-¿El sector inmobiliario se está debilitando o reinventando?

-Los vendedores de inmuebles tenemos la obligación de reinventarnos para no quedarnos estancados en la zona de confort. Hay que perder el miedo al riesgo saliendo de la rutina diaria para buscar nuevas alternativas y estrategias más eficaces y productivas.