Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Comprueba la Lotería Nacional de este sábado 8 de noviembre
Imagen de varios lingotes de oro en una joyería valenciana Jesús Signes

Así invierten los valencianos: los que menos confían en la bolsa y más en criptos y ladrillo

Ahorro alto, inversión cauta y fe en el largo plazo: el último macroinforme de Fidelity International dibuja una Comunitat que confía más en su bolsillo que en las cotizadas

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

En la Comunitat Valenciana, la relación con el dinero y la inversión se mueve entre la prudencia y la curiosidad. No hay euforia bursátil, pero ... sí ahorro y una dosis creciente de exploración hacia nuevas fórmulas de inversión. Así lo refleja el 'Informe sobre el sentimiento de los inversores europeos' elaborado por el fondo británico Fidelity International, que ofrece una radiografía completa de cómo destinan el dinero los valencianos, en qué confían y qué objetivos persiguen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  3. 3

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  4. 4

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  5. 5 Rosalía revoluciona la alfombra roja del Roig Arena: «Estoy muy contenta de estar aquí»
  6. 6 El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
  7. 7 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros
  8. 8 Rosalía dedica su premio en Valencia a los afectados por la dana: «No estáis solos, seguiré con vosotros»
  9. 9

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  10. 10 Transportes ampliará los dos carriles de conexión entre la A-3 y la A-7 para dar más fluidez a la circulación en dirección Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así invierten los valencianos: los que menos confían en la bolsa y más en criptos y ladrillo

Así invierten los valencianos: los que menos confían en la bolsa y más en criptos y ladrillo