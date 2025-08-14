Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
Una persona reposta en una estación de servicio en Madrid EP

Los conductores afrontan la operación salida del puente de agosto con los carburantes en mínimos del verano

El litro de diésel se paga de media a 1,423 euros, su nivel más bajo desde finales de junio y el de gasolina baja hasta los 1,483 euros

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:49

Los abaratamientos de la gasolina y el diésel en la última semana darán un respiro al bolsillo de los consumidores en la operación salida del ... puente de agosto, una de las salidas más importantes de la temporada estival en la que la DGT prevé más de siete millones de desplazamientos desde este jueves y se prolongará hasta el domingo.

