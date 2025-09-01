La Comunitat ya tiene más del doble de coches híbridos y eléctricos que el año pasado La región duplica las cifras de crecimiento nacionales debido al tirón inicial de la dana en la compra de vehículos libres de emisiones

Las consecuencias de la dana siguen siendo notables en el mercado valenciano de matriculación de vehículos. Han pasado ya más de diez meses de la riada que acabó con buena parte del parque móvil de la provincia de Valencia, pero los datos publicados este lunes por parte de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) muestran un enorme crecimiento de la compra de vehículos libres de emisiones, sobre todo por parte de particulares. Tanto es así que en el acumulado de los primeros ocho meses del curso, la Comunitat ya cuenta con el doble de coches electrificados e híbridos que a estas alturas del año pasado.

En concreto, la Comunitat ya ha matriculado unos 95.000 modelos en lo que va de año, de los cuales más de 50.000 son electrificados o híbridos, lo que supone un aumento importante del peso de los modelos libres de emisiones en el mercado de la región al mismo tiempo que un crecimiento considerable respecto al año pasado. Es evidente que la dana ha tenido un efecto directo sobre las cifras de la Comunitat, puesto que solo en la provincia de Valencia se han matriculado en lo que va de año un 123% más de vehículos que durante los ocho primeros meses del pasado curso.

Según los datos de Anfac, en agosto de 2024 se había matriculado en la Comunitat unas 6.050 unidades de modelos electrificados y algo más de 22.000 vehículos híbridos, mientras que entre enero y agosto de 2025 se han producido 16.657 matriculaciones de turismos electrificados y más de 37.000 de modelos híbridos.

Las ayudas de mayor cuantía para adquirir coches etiqueta cero tras la dana impulsaron las matriculaciones en la Comunitat durante los primeros meses del año, en los que la capacidad económica de las familias afectadas ya permitía afrontar el gasto que implica un nuevo coche.

El ejemplo de la dana sirvió para demostrar que las subvenciones de carácter público eran una gran alternativa para potenciar la transición hacia los modelos electrificados. De modo que la entrada en funcionamiento del Plan Moves III, a prtir del 18 de julio, también ha propiciado un aumento de las matriculaciones de este tipo de modelos en la Comunitat.

En el último mes, se han matriculado 1.739 coches electrificados y 2.371 híbridos en la Comunitat Valenciana. En el caso de los híbridos, se ha producido un aumento importante, ya que el aumento medio en España ha sido del 19%, mientras que el de la región ha alcanzado el 37,6%. No obstante, la diferencia con respecto al año pasado es mucho mayor en el apartado de los electrificados, donde la Comunitat ha experimentado una variación del 246% respecto a agosto de 2024, cuando se matricularon 502 modelos enchufables.

En el acumulado de los ocho meses, las ventas de electrificados casi triplican ya a las que se habían producido en la Comunitat en agosto del año pasado, mientras que las matriculaciones de los híbridos han crecido por encima del 60% en lo que parece ser el inicio del cambio de tendencia hacia los modelos libres de emisiones. De hecho, el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha celebrado en su cuenta de X (antes Twitter) los datos de matriculaciones del mes de agosto. «Incluso en periodo vacacional, el mercado del automóvil sigue creciendo. Las ventas aumentan en agosto hasta las 61.000 matriculaciones, con los vehículos electrificados despuntando», ha destacado el ministro en su cuenta de X.

El director de comunicación y marketing de la patronal de los fabricantes también ha celebrado las cifras logradas en el último mes y ha destacado los avances cada vez mayores en el camino hacia la electrificación. «Tanto las ventas totales como las de eléctricos e híbridos enchufables son buenas noticias. Y dan fe del esfuerzo que están realizando las marcas de poner en el mercado modelos eléctricos cada vez más asequibles para llegar a un mayor número de ciudadanos», ha explicado Félix García.