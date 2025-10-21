Comprar un coche eléctrico de ocasión ya es 5.000 euros más barato que el año pasado en la Comunitat

El mercado valenciano del vehículo eléctrico de ocasión vive su punto cumbre. Tras dos años de caídas sostenidas en el precio, los eléctricos usados ... se han abaratado en la Comunitat hasta 5.000 euros respecto a 2023, situando el precio medio de oferta en 30.477 euros, un 13,2 % menos que el año pasado, según el informe 'Electricar VO 3T 2025' elaborado por coches.net y Ganvam, la patronal del sector de la automoción.

El ajuste de precios, unido al agotamiento de los fondos del Plan Moves y al encarecimiento del vehículo nuevo, ha disparado el interés por el mercado de segunda mano. Los eléctricos de ocasión se consolidan así como la puerta de entrada más accesible a la movilidad sostenible para los conductores valencianos. Así, al cierre de este tercer trimestre del año, la demanda de este tipo de vehículos creció un 21,8% en la Comunitat, alineándose con la tendencia nacional, donde el incremento fue del 35%.

El informe vincula esta aceleración a la combinación de varios factores: la reducción de precios, la mayor oferta de modelos disponibles y la desaparición temporal de los incentivos públicos. «En un contexto en el que los fondos del Moves se han agotado en la Comunitat y los plazos para las nuevas convocatorias siguen sin concretarse, muchos compradores están encontrando en el mercado de ocasión una oportunidad real para dar el salto al eléctrico», apuntan desde Ganvam.

Si bien el fenómeno no se limita a la Comunitat Valenciana, aquí el efecto ha sido especialmente notable: hace apenas dos años, el precio medio de un eléctrico usado superaba los 35.000 euros; hoy, esa cifra ha caído por debajo de los 31.000. Un descenso del 20% en sólo dos ejercicios que ha contribuido a acercar los eléctricos al segmento medio del mercado, tradicionalmente dominado por los vehículos de combustión.

La oferta se multiplica y modera los precios

La bajada generalizada de precios tiene una causa clara: cada vez llegan más eléctricos al mercado de ocasión. El crecimiento de las ventas de vehículos nuevos durante los años 2021 y 2022 —favorecido por los primeros planes de ayuda— ha empezado a trasladarse al mercado secundario, donde ya abundan unidades seminuevas. A ello se suma la rotación de flotas de renting y empresas que introducen en el mercado coches con menos de cinco años y bajo kilometraje.

En la Comunitat, esta ampliación del stock disponible ha contribuido a moderar los precios de forma más acusada que en otras autonomías. Sólo el País Vasco (-23,7 %), Asturias (-21,1), Galicia (-15,9) y Cantabria (-13,6) han registrado descensos más pronunciados. Esta región, junto con Madrid, con precios medios alrededor de los 27.935 euros, se mantienen como las más económicas, mientras que Navarra (36.595 euros) y Baleares (34.830) encabezan el ranking de las más caras.

Tesla, Fiat y Renault dominan el mercado de ocasión

En lo que va de año, el Tesla Model 3 se mantiene como el eléctrico de segunda mano más vendido en España, con un crecimiento del 133 % respecto al mismo periodo de 2024. Le siguen el Fiat 500e y el Renault Zoe, modelos que han consolidado su posición gracias a su equilibrio entre autonomía, tamaño y precio. En septiembre, además, el Polestar 2 y el Hyundai Kona se colaron por primera vez en el 'top 5', reflejando la diversificación de este mercado.

A nivel nacional, las ventas de eléctricos usados alcanzaron las 20.169 unidades hasta septiembre, lo que supone un incremento del 50,5 % interanual. Ocho de cada diez coches vendidos tienen menos de cinco años, una muestra de que el mercado de segunda mano eléctrico se nutre sobre todo de vehículos jóvenes, seminuevos y con buenas condiciones de batería.

Democratizar la movilidad eléctrica

La evolución del mercado valenciano muestra que el vehículo eléctrico de ocasión está contribuyendo a democratizar la movilidad sostenible, al hacerla más asequible para hogares y profesionales. Según los expertos de coches.net, «la reducción del precio de adquisición y la durabilidad demostrada de las baterías han roto uno de los principales frenos a la compra: el miedo a la degradación tecnológica».

El atractivo de los eléctricos usados se refuerza con los costes operativos más bajos —menor gasto en mantenimiento y energía— y con el contexto regulatorio de las grandes ciudades, que avanza hacia zonas de bajas emisiones más estrictas. En la Comunitat, donde ciudades como Valencia, Alicante y Castellón ultiman sus planes de restricción de tráfico, esta tendencia podría intensificarse en los próximos meses.

Los datos invitan al optimismo en un sector que aún busca su equilibrio. Tras años de caídas, los analistas prevén que los precios del eléctrico usado se estabilicen en 2026, coincidiendo con una oferta más homogénea y con la normalización del mercado de vehículos nuevos. En este sentido, se entiende que el ajuste de precios de los últimos años responde más a un síntoma de madurez que de debilidad.