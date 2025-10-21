Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un hombre prueba un coche eléctrico en la feria Ecomov organizada por LAS PROVINCIAS Jesús Signes

Comprar un coche eléctrico de ocasión ya es 5.000 euros más barato que el año pasado en la Comunitat

El agotamiento del Plan Moves, el aumento de oferta y un coste más competitivo disparan el interés de los valencianos por los vehículos enchufables de segunda mano

Kike Cervera

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 00:07

Comenta

El mercado valenciano del vehículo eléctrico de ocasión vive su punto cumbre. Tras dos años de caídas sostenidas en el precio, los eléctricos usados ... se han abaratado en la Comunitat hasta 5.000 euros respecto a 2023, situando el precio medio de oferta en 30.477 euros, un 13,2 % menos que el año pasado, según el informe 'Electricar VO 3T 2025' elaborado por coches.net y Ganvam, la patronal del sector de la automoción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

