Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comprobar los resultados de La Primitiva del jueves, 23 de octubre: más de 1.144.467 euros para un jugador
Imagen de archivo de varias personas comprando en un centro comercial de Valencia Irene Marsilla

El comercio valenciano supera la barrera de los 220.000 trabajadores y se reafirma como locomotora económica de la Comunitat

El sector mantiene su peso en el PIB autonómico y consolida su recuperación: más empleo, consumo y puntos de venta de proximidad, según la Oficina Pateco del Consejo de Cámaras de la CV

Kike Cervera

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 01:06

Comenta

A las puertas del Día del Comercio Local, que se celebra este sábado 25 de octubre, la Oficina Pateco del Consejo de Cámaras de la ... Comunitat Valenciana ha publicado una radiografía del sector en la que destaca un dato histórico: más de 220.000 personas trabajan ya en el comercio en la región, lo que equivale al 10,2% de la población activa y consolida al sector como segunda actividad económica con más empleo, sólo por detrás del ámbito público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  4. 4 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  5. 5 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  6. 6 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana
  7. 7

    Una firma busca terrenos en Valencia para dos residencias de estudiantes
  8. 8

    Vicente Barrera sustituye a Gil Lázaro como líder provincial de Vox en Valencia
  9. 9

    La Audiencia ordena interrogar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la dana
  10. 10

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El comercio valenciano supera la barrera de los 220.000 trabajadores y se reafirma como locomotora económica de la Comunitat

El comercio valenciano supera la barrera de los 220.000 trabajadores y se reafirma como locomotora económica de la Comunitat