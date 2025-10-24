El comercio valenciano supera la barrera de los 220.000 trabajadores y se reafirma como locomotora económica de la Comunitat

A las puertas del Día del Comercio Local, que se celebra este sábado 25 de octubre, la Oficina Pateco del Consejo de Cámaras de la ... Comunitat Valenciana ha publicado una radiografía del sector en la que destaca un dato histórico: más de 220.000 personas trabajan ya en el comercio en la región, lo que equivale al 10,2% de la población activa y consolida al sector como segunda actividad económica con más empleo, sólo por detrás del ámbito público.

Concretamente, el informe cifra en 220.837 los trabajadores vinculados al comercio valenciano, frente a los 219.170 del año pasado y los 214.851 contabilizados en 2023, lo que confirma una tendencia de crecimiento estable en los últimos tres ejercicios. En términos de Producto Interior Bruto, el comercio representa el 12,5% del total autonómico, mismo valor que en 2024, con un volumen de facturación que ronda los 17.450 millones de euros entre los subsectores de venta y reparación de vehículos, comercio mayorista y comercio al por menor.

Además, el tejido comercial de la Comunitat también se mantiene como el más amplio del territorio, con 42.139 empresas, lo que supone el 11,7% del total autonómico y mantiene al sector a la cabeza por número de negocios. En paralelo, el consumo continúa siendo uno de los motores del crecimiento: el gasto de los valencianos en productos y servicios comerciales se estima en 22.590 millones de euros, el 32% del consumo total de los hogares.

Unas cifras que refuerzan la idea de que el comercio es, además de un pilar económico, un dinamizador social y urbano. Según la Oficina Pateco, en la Comunitat existen más de 55.000 puntos de venta, de los cuales 31.865 responden a los criterios de proximidad, lo que significa que casi la mitad de los valencianos (46,4%) realiza sus compras cerca de casa.

La comparación con el informe de hace dos ejercicios confirma un cambio de escala, y es que en 2023 se contabilizaban 50.975 puntos de venta. Un aumento que se explica por la apertura de nuevos comercios y la recuperación de locales, especialmente en las zonas afectadas por la dana, donde ya se ha regenerado el 70% del tejido comercial.

Un sector resiliente y en transformación

El comercio local valenciano ha demostrado una resiliencia excepcional frente a los cambios del mercado y los desafíos tecnológicos. La Oficina Pateco subraya que el sector «se adapta de forma continua a los nuevos hábitos de consumo», impulsado por la digitalización, la sostenibilidad y la incorporación de inteligencia artificial a los procesos de gestión y venta.

Finalmente, también mantiene un marcado carácter paritario, pues aunque la nota de este año no detalla el porcentaje, el último dato de referencia, correspondiente a 2023, situaba la presencia de mujeres en el comercio local en un 61,3%, consolidando su liderazgo en empleo femenino y emprendimiento.