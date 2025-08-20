Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Funcionario de prisión.

Cuánto cobra en España un funcionario de prisiones

Su sueldo varía en función de distintos complementos

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:06

Opositar es un proceso duro para muchas personas pero que si sale bien garantiza un puesto de trabajo y un sueldo seguro para el resto de tu vida. En definitiva, una estabilidad económica por la que merece la pena sacrificarse. Una opción es la de funcionario de prisiones, también llamados ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

Estos empleados se encargan de mantener el orden y la seguridad en las cárceles españolas. En este caso, como es habitual con los puestos de funcionario, existe un salario base al que se le van añadiendo distintos complementos que incrementan la cantidad que se percibe.

Los funcionarios de prisiones pertenecen al grupo C1, situándose su salario en los 861,46 euros mensuales, 10.337,52 euros anuales. También tienen dos pagas extras en los meses de junio y diciembre. Son los complementos los que elevan notablemente el sueldo y varían en función de la persona.

El de la antigüedad supone que por cada tres años de servicio se recibirán 30 euros al mes, lo que son 378,36 anuales. Pero también es muy importante el complemento de destino, que depende del nivel (en el caso de ayudante de prisiones, las retribuciones pueden moverse desde el nivel 15 al 22). Por este concepto, se puede ganar desde 5.484,92 hasta 8.540 euros al año, según Oposiciones.es.

Por otro lado, existe un complemento específico por posibles riesgos, condiciones especiales o funciones complejas. También existe un plus de productividad. En definitiva, un funcionario de prisiones puede cobrar entre 25.000 y 35.000 euros brutos anuales, aunque depende de cada caso en concreto.

El puesto en concreto en el que se desarrolla el trabajo también marca el salario:

Área de Oficinas: Encargados de tareas administrativas y gestión documental. Su sueldo ronda los 1.550 euros mensuales.

Área de Servicio Interior: Responsable de la vigilancia y seguridad de los centros. Su retribución oscila entre 1.600 euros y 1.800 euros mensuales.

Área Mixta: Combina tareas administrativas con vigilancia. Su salario medio es de 1.550 euros mensuales.

