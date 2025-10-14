Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández EP

La CNMC cede y mejora su propuesta de retribución a las redes

La revisión que está en audiencia pública incorpora ocho cambios clave entre el que se encuentra un cambio en la metodología para el cálculo de la tasa

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 14 de octubre 2025, 11:09

Tras varios meses de tira y afloja entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las principales eléctricas a cuenta ... de la tasa de retribución a las redes, el órgano supervisor aprobó este lunes la apertura de una nueva audiencia pública con modificaciones en el modelo retributivo para el periodo 2026-2031. Una propuesta que «a priori», apuntan fuentes del sector, las eléctricas valoran «más adecuada a la realidad que la anterior».

lasprovincias La CNMC cede y mejora su propuesta de retribución a las redes

