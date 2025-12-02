Los centros comerciales abiertos el puente de diciembre en Valencia: horarios de los días 6 y 8 y cuales cierran el domingo 7 Unos pueden abrir tres días consecutivos mientras que otros solo los festivos nacionales

Los centros comerciales y grandes superficies de Valencia y de la Comunitat Valenciana ya han abierto la veda a las compras masivas de Navidad. Primer fue la semana del Black Friday y ahora, con la llegada del mes de diciembre, el consumismo se concentra en el puente de diciembre, que este año 2025 además cae en fin de semana.

Según el calendario de aperturas aprobado por la Generalitat Valenciana, los grandes comercios tienen libertad para levantar tanto el sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución) como el lunes 8 de diciembre (festivo nacional por la Inmaculada Concepción).

Sin embargo, no todos podrán abrir el domingo 7 de diciembre. Los comercios con libertad horaria —como los situados en zonas turísticas (ZGAT) o de menos de 300 metros cuadrados— pueden abrir más días que los que no tienen esta consideración. Así, pueden abrir al público los domingos y festivos desde el 15 de junio y el 5 de enero (excepto días especiales como el 9 de octubre, 25 de diciembre o 1 de enero) los comercios ubicados en Valencia ciudad, Alicante ciudad, L'Alfàs del Pí, Benidorm, Benissa (costa), Finestrat, Orihuela (costa), Pilar de la Horadada (costa), Torrevieja y Alborache.

De esta forma, el domingo 7 de diciembre se dará la paradoja de que centros comerciales como Arena, El Corte Inglés, El Saler, Nuevo Centro o Aqua estarán abiertos mientras que permancerán cerrados otros como Bonaire, MN4, Ikea, Gran Turia, El Osito, Vidanova Parc o l'Epicentre, entre otros.

Los horarios de apertura serán los establecidos por cada centro (generalmente de 11 a 21 horas), y las zonas de ocio y restauración podrán abrir, tanto en los centros comerciales que abren los festivos como en los que no lo pueden hacer.

Todos ellos, los que abren y los que cierran el día 7, sí que podrán abrir sus puertas los domingo 14 y 21 de diciembre, habilitados como festivos de apertura por la Campaña de Navidad.

Festivo cerrado

Tras estos festivos, el 25 de diciembre los comercios permanecerán cerrado por ser el día de Navidad, festivo nacional, así como el 1 de enero de 2026.

Zonas y horarios en la provincia de Valencia

En la Comunitat Valenciana, la norma establece que los establecimientos pueden abrir un máximo de 11 domingos o festivos al año, con horario libre esos días. El horario de apertura semanal tiene un límite de 90 horas de apertura entre lunes y sábado, aunque las fechas de apertura extraordinaria en domingos y festivos no computa para las 90 horas semanales.

Excepciones y libertad horaria

Disfrutan de plena libertad para abrir cualquier día del año los establecimientos que cumplan alguno de estos requisitos:

- Los que tengan menos de 300 m² no pertenecientes a grandes grupos de distribución.

- De alimentación y productos básicos (panaderías, floristerías, prensa, carburantes, etc.).

- Tiendas de conveniencia.

- Tiendas en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo.

- Los establecimientos dedicados principalmente (al menos el 80% de la superficie) a la venta de productos culturales.

- Situados en zonas de gran afluencia turística (ZGAT), en las temporadas en las que se extiende dicha consideración, como Valencia, con el centro histórico de Valencia o el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias entre otras zonas, donde los comercios pueden abrir durante la temporada turística entre el 15 de junio y el 5 de enero.

- En Alicante también existen zonas declaradas de gran afluencia, como la capital y Benidorm, Benissa (costa), Finestrat, Orihuela (costa), Pilar de la Horadada (costa) o Torrevieja, donde los establecimientos tienen libertad horaria de forma general.

