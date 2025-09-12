Castellón acoge el gran foro de comunicación que marca el futuro de las pymes con innovación, propósito y confianza

EXTRA Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:26 Compartir

El Auditorio de Castellón ha acogido la II Edición de las Jornadas de Comunicación y PYMES, organizada por la Asociación de Directivos de Comunicación de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia (Dircom CVM). Más de 250 directivos, CEO y profesionales se dieron cita en un encuentro que ha contado con el respaldo institucional de la Generalitat Valenciana, la Diputación y el Ayuntamiento de Castellón, así como de la Universitat Jaume I (UJI), y el apoyo de la Cámara de Comercio de Castellón, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), ComunitAD, adComunica y el Club de Marketing del Mediterráneo.

La presidenta de Dircom CVM, Esther Castellano, ha abierto la jornada subrayando que: «esta segunda edición de las Jornadas de Comunicación y PYMES consolida no solo a Castellón, sino también a la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, como un punto de encuentro imprescindible para el tejido empresarial. La comunicación se ha convertido en una auténtica ventaja competitiva para las pymes porque detrás de cada pyme hay una historia que merece ser contada. Y cuando esa historia se cuenta bien, puede mover a las personas, abrir mercados y construir confianza».

En la inauguración también han intervenido representantes institucionales. La Delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, ha puesto en valor la labor de Dircom en la difusión y la profesionalización de la comunicación, «una tarea que respaldamos firmemente desde la Generalitat. Su trabajo es esencial para visibilizar el talento y generar confianza en el futuro de nuestra tierra».

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha incidido en que «la comunicación es empatía, es cercanía y es servicio a las personas». La dirigente provincial ha subrayado la importancia de estas jornadas que tienen el objetivo de reflexionar sobre el papel estratégico que desempeña la comunicación en la competitividad y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Para la presidenta de la Diputación «una provincia con pymes que saben comunicar es una provincia con voz propia, fuerte, reconocida y con futuro».

Tres ponencias magistrales para abrir el debate

La jornada ha arrancado con tres intervenciones inspiradoras que han marcado el eje temático del encuentro:

-Sara Pedraz (Prodigioso Volcán) ha analizado el papel de la inteligencia artificial en la comunicación corporativa, destacando la importancia de aplicarla con criterio estratégico y ético.

-Álex Pallete (PICNIC) ha profundizado en el propósito de marca como motor para generar vínculos auténticos con los públicos.

-Sandra Sotillo (Trustmaker) ha señalado que la confianza es hoy el verdadero motor del negocio y que la comunicación es decisiva para consolidarla.

Mesas de debate y casos de éxito

El encuentro ha continuado con diálogos y mesas redondas que han reunido a directivos de grandes compañías y pymes referentes:

-Carolina Beguer (Grupo Gimeno) y Alberto García (Vicky Foods) han abordado la coherencia entre marca y competitividad.

-Ana Aulet (Grefusa) y Lorena Lázaro (DACSA Group) han compartido experiencias de innovación y escucha activa al consumidor.

-Carlos Rodríguez (Altadia) y Miguel López-Quesada (Dircom) han analizado la gestión de crisis y la anticipación a los riesgos.

-César Romera (Kyndryl) y David Hernández (Cuatroochenta) han debatido sobre el papel de la tecnología como medio y no como fin.

En el espacio «Yo también fui una pyme», Enrique Choví (Grupo Choví) y Laura Ruiz de Galarreta (IKEA España) han puesto en valor la comunicación y el marketing como aliados de la internacionalización.

El caso real de Fundación LAB Mediterráneo (AVE), presentado por su directora, Marta Chillarón, ha mostrado cómo la colaboración empresarial y la comunicación estratégica generan proyectos de impacto social.

Clausura y networking

En sus conclusiones, el presidente de Dircom, Miguel López-Quesada, ha destacado: «La comunicación convierte el propósito en negocio, abre mercados, atrae talento, genera confianza y protege en la crisis. Nuestro papel en Dircom, como asociación profesional, es elevar el estándar: compartir conocimiento, métricas y criterio, y tender puentes para que quien lidera una pyme encuentre en la comunicación una palanca real de competitividad. Estas II Jornadas en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia son exactamente eso, un espacio para aprender, conectar y competir mejor»

Finalmente, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha clausurado el evento recordando, en su intervención, una de las frases que repetía el que fuera Catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universitat Jaume I, Rafael López Lita: «Comunicar es existir. Lo que no se comunica, no existe. Comunicar es mucho más que informar, apostando por transmitir valores, por generar emociones. Ser cercanos, auténticos. Memorables. Comunicar es hacer vivir. Comunicar es enamorar. Y, lejos de ser un gasto, la comunicación es una inversión. Una apuesta que multiplica resultados, que fortalece equipos, que abre mercados. Empezando por nuestra propia casa, nuestra propia empresa o institución».

En este contexto, la alcaldesa ha querido reivindicar «el papel protagonista de los profesionales de la comunicación en un momento cuando recibimos la mayor cantidad de mensajes en la historia de la humanidad« y ha agradecido a la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) la elección de Castellón para acoger estas jornadas, además del esfuerzo en la organización de Dircom Comunitat Valenciana y Murcia, además de otras instituciones y empresas.

Con este encuentro, Dircom CVM refuerza su compromiso con el tejido empresarial y consolida las Jornadas de Comunicación y PYMES como un foro de referencia en la C. Valenciana y la Región de Murcia, al servicio de la innovación, la competitividad y el desarrollo empresarial.