Campofrío compra una parcela de 26.000 metros cuadrados para su nueva planta en Utiel

En una jornada marcada para el sector cárnico porcino español por el anuncio de aranceles por parte de China, la firma Campofrío avanza en ... sus planes de recuperación tras la dana que destruyó su planta ubicada en Torrent. La compañía ha cerrado la compra de los terrenos donde se reinstalará, una parcela de 26.000 metros cuadrados ubicada en el polígono industrial Nuevo Tollo de Utiel.

La adquisición de la parcela ha sido formalizada este viernes con el IVACE, instituto dependiente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, tras el proceso de licitación pública correspondiente, como ha informado la firma a través de un comunicado. Con este nuevo paso, Campofrío avanza en su objetivo de arrancar con celeridad la construcción de la nueva fábrica, mientras continúa trabajando en todos los aspectos necesarios para reanudar la actividad en el menor plazo posible.

Como ya anunció la empresa en junio, la inversión prevista para las obras es de 134 millones y el grupo mantiene su compromiso de mantener los empleos de los más de 300 trabajadores afectados, que serán trasladados a las nuevas instalaciones. Según indicaba la mercantil, su propósito siempre ha sido el de «mantener su presencia en la provincia de Valencia y contribuir a su reactivación industrial en un momento clave para su tejido económico y social».

Desde la compañía aseguran que la ubicación del nuevo centro de producción favorecerá la conectividad logística y permitirá aprovechar una mayor cercanía a centros de distribución y a industria auxiliar del sector agroalimentario, a la vez que contribuirá a la dinamización económica y empresarial de la comarca de Utiel-Requena.

La futura fábrica de Campofrío está diseñada para convertirse en una de las más avanzadas del grupo y estará dotada de tecnologías y procesos de última generación. Además, incorporará medidas de reducción de impacto medioambiental, como la instalación de paneles solares o la transformación de residuos en biogás, entre otras.