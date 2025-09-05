Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia un fin de semana con temperaturas inestables, chubascos y posibles tormentas en la Comunitat
Recreación de la futura sede. Campofrío

Campofrío compra una parcela de 26.000 metros cuadrados para su nueva planta en Utiel

La fábrica, que sustituirá a la que la dana arrasó en Torrent, se ubicará en el polígono industrial Nuevo Tollo

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:52

En una jornada marcada para el sector cárnico porcino español por el anuncio de aranceles por parte de China, la firma Campofrío avanza en ... sus planes de recuperación tras la dana que destruyó su planta ubicada en Torrent. La compañía ha cerrado la compra de los terrenos donde se reinstalará, una parcela de 26.000 metros cuadrados ubicada en el polígono industrial Nuevo Tollo de Utiel.

