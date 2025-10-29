Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Silencio, aplausos y lágrimas por las víctimas de la dana
Viñedos afectaos por la dana del año pasado en Utiel. FADEMUR País Valenciano

El campo acusa al Consell de retirar una partida de ayudas de 26,7 millones para la replantación en zona dana

La Conselleria de Agricultura argumenta que la inacción del Ministerio para reacondicionar las parcelas afectadas ha obligado a retrasar la puesta en marcha de la línea de ayudas, así como a reasignar el dinero

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:03

Un año después de la tragedia, el sector agrícola valenciano sigue reclamando ayudas para salir adelante. Varias asociaciones agrarias -el lunes lo hizo la ... Unió Llauradora i Ramadera y este miércoles lo hace la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos- han denunciado la eliminación de una línea de ayudas de 26,7 millones de euros por parte del Consell, prevista en los presupuestos de 2025, para la replantación en parcelas afectadas por la dana.

