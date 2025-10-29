El campo acusa al Consell de retirar una partida de ayudas de 26,7 millones para la replantación en zona dana

Un año después de la tragedia, el sector agrícola valenciano sigue reclamando ayudas para salir adelante. Varias asociaciones agrarias -el lunes lo hizo la ... Unió Llauradora i Ramadera y este miércoles lo hace la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos- han denunciado la eliminación de una línea de ayudas de 26,7 millones de euros por parte del Consell, prevista en los presupuestos de 2025, para la replantación en parcelas afectadas por la dana.

Una decisión que desde el campo valenciano se considera definitiva para muchos agricultores, ya que podría suponer el abandono de los terrenos, y que la propia Conselleria de Agricultura justifica al asegurar que la línea de ayudas no se ha podido poner en marcha debido a la inacción del Ministerio de Agricultura para reacondicionar los terrenos gravemente dañados por la riada.

La línea presupuestaria 'Dana 2024. Ayudas para la recuperación del potencial productivo de las parcelas afectadas por la DANA de octubre de 2024', que según el Consell no llegó a publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), pretendía facilitar las labores de replantación a los agricultores valencianos afectados por la dana con el objetivo de recuperar la capacidad productiva perdida a raíz del trágico episodio de lluvias.

Los agricultores valencianos denuncian que el pasado 17 de octubre se publicó en el DOGV la suspensión del plan de ayudas para el campo y la reasignación de los 26,7 millones a una partida de ayudas para la adquisición de material escolar para alumnado afectado por la dana. En esa línea, las asociaciones agrarias exigen al Consell que restablezca la línea de apoyo eliminada, mientras que la conselleria encabezada por Miguel Barrachina argumenta que el plan de ayudas no se ha eliminado, sino que simplemente se ha pospuesto hasta que el Ministerio de Agricultura realice las actuaciones pertinentes en las parcelas afectadas para que se pueda replantar en ellas.

Cabe recordar que, según las estimaciones de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), aún queda más del 40% de las explotaciones, empresas e infraestructuras agrarias por recuperar su estado previo al temporal. La organización presidida por Cristóbal Aguado remarca que «las obras de reconstrucción van para largo, pese al esfuerzo de las administraciones -sobre todo del Ministerio y la Conselleria de Agricultura- y siguen pendientes las infraestructuras hidráulicas que la dana ha evidenciado que hacían falta para minimizar el impacto ante futuras riadas».

Desde la Conselleria de Agricultura aseguran que la línea de ayudas para la replantación «se va a sacar adelante» antes de que concluya el año y acusan al Gobierno central de haber provocado ese retraso con respecto a la fecha inicial prevista. «El Ministerio no ha hecho lo que prometió y por eso no se puede replantar todavía», indican fuentes próximas a la conselleria.

Sin embargo, el malestar reina entre los agricultores valencianos que catalogan de «grave error» la decisión del Consell. «Sin estas ayudas, muchas parcelas severamente dañadas no podrán recuperarse, lo que provocará el abandono definitivo de tierras, y se agravará la situación general de pérdida de capacidad productiva agraria existente, debido principalmente al abandono de tierras y a los efectos del cambio climático en la Comunidad Valenciana», ha señalado Ricardo Bayo, secretario ejecutivo de UPA. Por su parte, la Unió ha calificado de «indignante» la decisión del Consell.