José Vicente Morata y Carlos Mazón, en el encuentro de inicio de curso. LP

Cámara pide al Consell «la misma implicación empresarial que permitió la recuperación» para que la Comunitat progrese

El presidente de la entidad cameral propone reforzar la colaboración entre la administración autonómica y las empresas ante «un contexto nacional e internacional complejo»

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:56

Los empresarios valencianos han iniciado este viernes el curso con el tradicional encuentro con las instituciones políticas de la Generalitat, celebrado en el restaurante ... La Barraca, en pleno corazón de La Albufera. Más de diez meses después de la dana, la recuperación sigue siendo la prioridad. Sin embargo, el sector empresarial, representado por las Cámaras de Comercio de la Comunitat empieza a pensar en el futuro más a medio plazo.

