Cámara pide al Consell «la misma implicación empresarial que permitió la recuperación» para que la Comunitat progrese

Los empresarios valencianos han iniciado este viernes el curso con el tradicional encuentro con las instituciones políticas de la Generalitat, celebrado en el restaurante ... La Barraca, en pleno corazón de La Albufera. Más de diez meses después de la dana, la recuperación sigue siendo la prioridad. Sin embargo, el sector empresarial, representado por las Cámaras de Comercio de la Comunitat empieza a pensar en el futuro más a medio plazo.

En esa línea, el presidente de las entidades camerales valencianas, José Vicente Morata, ha abogado por una firme colaboración público-privada entre las firmas de la Comunitat y el gobierno valenciano para seguir avanzando. «La misma implicación empresarial que permitió la recuperación tras la dana, es la que necesita nuestra Comunitat para progresar», ha reclamado Morata.

El dirigente, que ha recordado a Miguel Burdeos, fallecido en la dana, ha resaltado la importancia de trabajar de forma conjunta con el gobierno valenciano en un momento de incertidumbre tanto a nivel nacional como internacional. «La falta de diálogo con el Gobierno de España, la ausencia de presupuestos estatales y la inestabilidad política están frenando el desarrollo de sectores estratégicos como la energía, la educación o la financiación autonómica», ha indicado el también presidente de Cámara Valencia, tras realizar un balance del segundo trimestre de 2025.

La entidad ha destacado el aumento del PIB del 3,1 por ciento interanual, impulsado por el consumo, el turismo, el empleo y el crecimiento demográfico. Unos datos que ha corroborado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha asegurado que «la mayoría de los indicadores de nuestro territorio muestran un comportamiento positivo», por lo que ha vuelto a reclamar unidad de todos los sectores para conseguir un sistema de financiación «justo, equitativo y que no busque privilegios».

Morata ha afirmado que, pese a los obstáculos, el tejido empresarial mantiene altas expectativas: «Las empresas confiamos y tenemos ganas de crecer y poner en marcha nuevos proyectos. Pero necesitamos que administración y empresa vayamos en la misma dirección». Por su parte, Mazón ha asegurado que el gobierno valenciano tiene la intención de «seguir apostando por las rebajas fiscales que favorecen la inversión productiva y por la simplificación burocrática para continuar convirtiendo a la Administración en una aliada de las empresas».