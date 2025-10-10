Los calendarios de Adviento de maquillaje de Mercadona salen a la venta y se agotarán en pocos días Son dos ediciones limitadas muy comentadas en redes sociales

María Gardó Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 13:23 | Actualizado 13:37h. Comenta Compartir

Es tendendia en redes sociales el lanzamiento por parte de Mercadona de sus esperados calendarios de Adviento. La cadena de supermercados ha puesto a la venta dos formatos, muy comentados por parte de las influencers.

El primero de ellos tiene forma de buzón navideño, la edición limitada destaca tanto por su estética como por la amplia selección de cosméticos que incluye: un iluminador líquido, bronceador en barra, labiales, sombras y colorete, entre otros productos. En total son 16 productos por 13,50 euros.

También está disponible otro calendario de adviento en formato maletín con 24 sorpresas de maquillaje entre las que destaca una prebase de sombras de ojos, un colorete en stick y un neceser. Tiene un precio de 25 euros.

Desde la compañía han confirmado que ambos productos son ediciones limitadas y no forman parte del surtido fijo, por lo que se espera que vuelen de las estanterías en los próximos días.

En TikTok, los comentarios se suceden:

«De los mejores calendarios low cost que he abierto», asegura la influencer Aroa Iniesta, quien también aplaude el diseño en forma de buzón. «Me parece tan bonito que ya solo por la decoración merece la pena», comenta.