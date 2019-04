Caixabank rechaza tener que pagar el rescate de las entidades que tuvieron problemas en la crisis El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. / EFE El consejero delegado anunció que la entidad renunciara a las indemnizaciones millonarias por la sentencia por Banco de Valencia en beneficio del Frob ÁLVARO MOHORTE Valencia Martes, 30 abril 2019, 11:34

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, ha rechazado que el conjunto de la banca tenga que pagar el coste del rescate de las entidades que cayeron con la crisis. Así lo ha defendido en la presentación de resultados del primer trimestre en Valencia

Aunque no ha querido entrar a valorar el resultado de las elecciones del pasado domingo, ante las propuestas de imponer un impuesto a la banca o medidas para recuperar las inyecciones millonarias de dinero público que se hicieron en su día, sí ha advertido que la banca «no tiene un único bolsillo» y no considera que se le deba hacer pagar a todo el sector el coste del rescate.

«Existen distintas entidades y, las que operan a dia de hoy, no son las responsables de haber recibido ayudas», ha destacado Gortázar. De hecho ha defendido que el dinero fue a entidades «que ya no están, por ser insolventes, o no son de los mismos propietarios ni tienen el mismo equipo de gestores».

En su opinión, no tiene sentido que sociedades que no tuvieron nada que ver con aquellos episodios, tengan que responder por ellos. En todo caso, ha recordado que ellos mismos han contribuido con 4.700 millones en las devoluciones por las preferentes de Banca Cívica, contribuciones a la Sareb y otras medidas similares.

«No tiene sentido que las entidades que hoy operan porque han hecho las cosas bien, sean responsables de lo que provocaron las que han tenido problemas», ha defendido Gortázar. En esa línea, ha hecho mención de la contribución de la entidad a través del impuesto de Sociedades, por el que pagan un 25% de sus beneficios, y a través de sus participadas, donde la cifra sube hasta el 38%. «Tenemos una carga más elevada en sociedades que el resto y, en el caso de Caixabank, el 40% de los beneficios van a obra social», ha concluido.

Ante las indemnizaciones millonarias que están recogiendo las sentencias contra la cúpula de Banco de Valencia en favor de Caixabank, Gortázar ha asegurado que «irán al bolsillo del Frob y de todos los españoles», adelantando la voluntad de la entidad de no cobrarse estas indemnizaciones. Sobre la fusión con Bankia, Gortázar ha preferido no valorar la posibilidad esta posibilidad.

Respecto al nuevo Ejecutivo que se forme, el consejero delegado de Caixabank ha destacado la necesidad de respetar los acuerdos que puedan llegar, aunque se sitúa «a la espera, como cualquier otro ciudadano», sin respaldar ninguna opción en concreto.

En todo caso, las prioridades de lo que se tiene que hacer ahora pasa por que el crecimiento se mantenga y, si es posible, se acelere, ya que las medidas son siempre más fáciles con una economía que crece. También ha recomendado disciplina presupuestaria, al tener un déficit público que sigue siendo elevado, mientras que en el ámbito privado, la tasa de paro es demasiado alta y hay mucha precariedad y temporalidad.

Además, ha incidido en que se tiene que seguir asegurando las pensiones, pero llevando el debate sobre su futuro fuera de la «vorágine electoral», lo mismo que la reforma del sistema educativo y de formación , tanto de jóvenes como de quienes han de reciclarse en otros empleos ya como adultos.

Ante el caso catalán, el primer ejecutivo ha seguido la línea de ocasiones anteriores, haciendo gala de confiar en una solución. «Hace falta diálogo y eso tiene que llevar a un gran acuerdo positivo para Cataluña y el conjunto de España. Aunque sea difícil seguimos confiando en la capacidad de las personas que tiene que hacerlo posible en el marco del respeto a la ley», ha apuntado Gortázar. Sin embargo, a día de hoy no se plantean la vuelta a Barcelona, tras su mudanza a Valencia en 2017.

Crece el negocio puramente bancario

La entidad obtuvo un beneficio de 533 millones de euros en el primer trimestre de 2019 y aumenta en 11.000 millones los recursos de clientes. Estos resultados se apoyan en el crecimiento de los ingresos core del negocio (margen de intereses, comisiones e ingresos de seguros), que crecieron 0,9%, hasta los 2.027 millones, con un aumento del margen de intereses del 2,9%, hasta los 1.237 millones.

Los ingresos por la actividad propia como banco son el 96% de los ingresos y el resultado está vinculado a la no atribución de los resultados de Repsol y el Banco del Fomento de Angola (BFA), 63 y 76 millones en 2018, respectivamente; así como por la revalorización en 2018 de la participación de BPI en Viacer, con 54 millones. Sin estos impactos extraordinarios, el resultado del trimestre crece un 4,3%, según destaca la entidad.

En todo caso, la rentabilidad ha caído un 23%, aunque Gortázar lo ha justificado por el efecto de BFA, Repsol y la no aportación de plusvalías extraordinarias como en trimestres anteriores. También la ratio de eficiencia ha empeora, debido a un crecimiento importante de los gastos por los incrementos salariales y las medidas de ajuste en la red, según ha explicado el consejero delegado de la entidad.

Respeto al resto de parámetros, los recursos de clientes crecen hasta los 369.463 millones, tras obtener en el trimestre 10.981 millones, lo que supone un alza del 3,1%. Los activos gestionados aumentan un 3,7%, hasta los 97.454 millones y el l crédito bruto a la clientela se sitúa en los 226.432 millones, un 0,8% superior en el trimestre, con un crecimiento de la cartera sana del 0,9%, concentrado en la mejora de la nueva producción del crédito hipotecario, al consumo y a empresas.

Sobre la red, Gortázar ha reiterado el compromiso de no cerrar las oficinas en poblaciones rurales y ha destacado la actividad de responsabilidad social para la inclusión financiera, viviendas sociales, ayudas a clientes o la actividad del microcrédito, entre otras acciones.