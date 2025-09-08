Una bodega valenciana se hace con un gigante del vino de Rioja

Jorge Alacid Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

El pez chico a veces se come al grande... aunque en esta historia no está muy claro quién es quién. Porque Berberana, antaño un gigante del vino de Rioja cuyas botellas fueron una presencia familiar en la España del desarrollismo, la clase de marca que daba prestigio a los banquetes domésticos y también era una referencia frecuente en la alta gastronomía, ha conocido tiempos mejores. Y porque Torre Oria, la pujante empresa de Utiel que se acaba de hacer con su propiedad, encarna un presente muy dinámico pero también abandera una propuesta de futuro de enorme dimensión: de ahí que, en realidad, es el pez grande el que, de nuevo y como casi siempre, se ha comido al chico. Y Berberana, esa histórica bodega riojana que pertenecía al grupo Marqués de la Concordia en proceso de liquidación, ahora se integra en el portfolio de la compañía valenciana.

De hecho, aunque la bodega recién adquirida por Torre Oria fue una de las grandes de Rioja, Marqués de la Concordia la utilizaba como vino común. Una particularidad que ayuda a entender cómo se ha gestionado una operación que incluye tanto la marca como los principales activos de la bodega, ubicada en Fuenmayor (La Rioja). Con cerca de 150 años de historia y presencia en más de 30 países, Berberana destina más del 60% de su producción a mercados internacionales: ahí reside otra variable que justifica su incorporación a la empres utielana que tiene como objetivo reforzar su posicionamiento internacional de, ampliar su alcance geográfico y añadir una marca histórica a su portafolio. Según el CEO de Torre Oria, Eloy Bautista, «la adquisición es una gran noticia para ambas bodegas«. »No solo incorporamos al grupo una compañía con un enorme valor histórico y emocional, sino que se abren nuevas oportunidades de crecimiento para el conjunto del grupo», añade Bautista.

En esa declaración de intenciones reside el propósito de fondo de la incorporación de la bodega riojana al grupo valenciano: a partir del «respeto total por el legado de Berberana», aprovechar la potencia de su marca y su posicionamiento internacional «para dar un nuevo impulso y proyección a esta bodega emblemática dentro de una estructura moderna, dinámica y centrada en las necesidades del consumidor», en palabras de Bautista.

En el comunicado en que da cuenta de la operación, la firma de Utiel también informa de que durante los próximos meses se desarrollará un proceso de integración «que incluirá soporte técnico, operativo y estratégico» por parte de Torre Oria, «con el fin de consolidar el posicionamiento de Berberana y fortalecer su competitividad». La operación contempla sinergias logísticas y comerciales orientadas a optimizar recursos y mejorar la eficiencia a medio y largo plazo. Torre Oria ha contado con el asesoramiento financiero de Baideko en esta operación.