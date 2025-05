Bizum desvela la cantidad máxima de dinero que un cliente puede enviar y recibir en un mes

A. Pedroche Sábado, 3 de mayo 2025, 01:46 Comenta Compartir

Con el apagón del pasado lunes 28 de abril muchos datófonos dejaron de funcionar o no tuvieron conexión. Esto hizo que muchas personas volvieran a pagar en efectivo. También fue un problema para muchos negocios ya que al no funcionar tampoco la caja registradora, tuvieron que tirar de calculadora, papel y bolígrafo para hacer las cuentas. Sin embargo, esto es un evento excepcional y la tendencia es la contraria. Desde la pandemia del COVID el pago con tarjetas de crédito o el propio teléfono móvil creció en detenimiendo del dinero físico ya que aumentaba las probabilidades de contagio. De hecho, con el euro digital también se incentivar que cada vez paguemos menos en efectivo.

Muchas personas utilizan bizum cuando se trata de pagos entre particulares. Este servicio gratuito de dinero a móvil ha experimentado un crecimiento exponencial durante los últimos años. En España lo utilizan millones de personas. Muchos de ellos lo hacen casi a diario. La compañía basa su servicio en la capacidad para simplificar las transferencias de dinero, eliminando el siempre engorroso trámite de memorizar números de cuentas bancarias.

Sin embargo, muchos usuarios desconocen algunos aspectos de la aplicación. Por ejemplo, el número máximo de transferencias y dinero que un particular puede enviar y recibir durante un mes. Y es que esto bizum lo explica en su apartado de preguntas frecuentes.

El máximo de dinero que un particular puede enviar en un mes son 5.000 euros. Hay que tener en cuenta que la aplicación no permite operaciones superiores a 1.000 euros. Sin embargo, no hay un tope en cuanto a las cantidades que puede recibir en 30 días. Eso sí, cuando el cómputo global anual sea superior a los 10.000 euros el usuario deberá declarar eso dinero ante Hacienda, tal y como advierte la Ley General Tributaria. Esto es lo mismo que sucede con las transferencias bancarias que superan dicha cantidad. En caso de no hacerlo, la Agencia Tributaria puede multarte con 5.000 euros.

En cuanto al número máximo de operaciones, un usuario no puede hacer más de 60 envíos de dinero en un mes. En caso de sobrepasar esa cifra la aplicación bloqueará cualquier tipo de operación de salida de dinero. Sin embargo, puede recibir tantos bizums de dinero como quiera durante un mes.

Temas

Hacienda