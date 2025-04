La hostelería se encomienda al puente de mayo tras el impacto de hasta 1.500 euros por restaurante del apagón

El sector turístico de la Comunitat afronta el puente del 1 de mayo con optimismo, manteniendo intactas –por ahora– las previsiones que manejaban tras ... los buenos resultados obtenidos en la Semana Santa, que dejó una ocupación hotelera media del 85% en la región. Eso a pesar del apagón eléctrico registrado este lunes en España y Portugal, que paralizó gran parte de la actividad económica e interrumpió la red de transportes, con especial incidencia en la ferroviaria.

¿Ha podido afectar este apagón a la decisión de viajar estos días? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba este martes que no, que el sector turístico en España «no se verá afectado» durante el puente de mayo y apuntaba para explicarlo el retorno paulatino a la normalidad en aeropuertos, carreteras, puertos y trenes. Pero ¿qué dicen los principales actores del sector en la Comunitat? Por ahora, y a falta de conocer las previsiones definitivas que aún no están cerradas –previsiblemente se conozcan a lo largo de este miércoles–, los agentes turísticos avanzan dos cosas: por un lado, que se ha recuperado la normalidad; por otro, que no se han registrado cancelaciones de reservas o, en todo caso, han sido muy puntuales. Todo ello a falta de tener datos definitivos porque algunas entidades todavía tenían ayer problemas para comunicar con sus asociados por los fallos de conexión.

En este sentido, el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, ha explicado a este periódico que, aunque no hay cifras, «no tenemos señales del sector que marquen cancelaciones, las expectativas son positivas. No obstante, tendremos que ver cómo se desarrolla porque desde el apagón hasta el puente apenas pasan tres días». Porque, de hecho, hoy comenzará una nueva operación salida de un puente que, además, suma el festivo en Madrid por el 2 de mayo y el Día de la Madre, que se celebra el domingo 4.

Así lo recuerdan desde la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV), remarcando que el Día de la Madre es una jornada «muy marcada para salir fuera a comer», lo que lleva a que las previsiones del puente sean «buenas» y sin anulaciones hasta el momento.

Un escenario que permitirá , además, recuperar el golpe económico del apagón en los locales de hostelería y restauración, que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) cifra en hasta 1.500 euros en el caso de un restaurante que, por ejemplo, tenga una facturación media mensual de 36.000 euros, o de 600 euros en el caso de una cafetería con hasta tres empleados.

Aunque desde la FEHV todavía no se ha realizado balance de las pérdidas, su presidente, Manuel Espinar, sí que ha augurado un «importante» impacto económico para este sector. En este sentido, ha recordado que el lunes era un día que se esperaba «muy bueno a nivel de actividad, teniendo en cuenta la festividad de San Vicente y la buena climatología» y que el sector de la hostelería intentó «dar el servicio de la mejor forma posible con los medios que teníamos, aunque resultó muy complicado y en algunos casos imposible. Bastante difícil además poder gestionar el tema del servicio y el los pagos con los clientes».

Sin efectos

Espinar ha explicado que actualmente están recopilando información entre sus asociados, «ya que ayer no funcionaban las comunicaciones, pero sin duda el impacto económico para el sector será importante». Aún así, ha querido recordar que la hostelería «una vez se más se ha demostrado sector esencial con capacidad para ayudar y dar servicio a los ciudadanos». Asimismo, ha remarcado la importancia de disponer de protocolos de emergencia que puedan establecer funcionamientos en situaciones de emergencia.

En el caso de las reservas hoteleras, el presidente de la Confederación de Empresarios Turísticos (CET), Luis Martí, ha asegurado que no está habiendo cancelaciones «de forma significativa», mientras que la patronal Hosbec también ha señalado que durante la jornada no se ha notado «ningún efecto» en materia de cancelaciones.

En este caso, además, su directora ejecutiva, Mayte García, destacaba que ya se ha recobrado la normalidad en los hoteles, que no han registrado incidentes, ya que los equipos generadores y los planes de contingencia funcionaron correctamente.

«Factor psicológico»

A la pregunta de si puede tener impacto, el director de la consultora Soluciones Turísticas, Alberto Galloso, lo descarta al haber sido una situación «puntual», ya que el apagón no superó las 24 horas de duración y no se había producido una situación similar en España con anterioridad. Eso sí, como con los aranceles de Trump, este tipo de situaciones «no son buenas, no generan seguridad en el mercado y tiene efecto psicológico sobre una parte de la demanda, pero tangibilizar eso es difícil».

Mientras, desde la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) también se ha señalado que el apagón «no está afectando» a las reservas del puente de mayo y estima que los establecimientos de la capital alicantina lleguen al 85,9% de ocupación. Esta cifra podría alcanzar el 82,6% en el conjunto de la provincia.

En esta línea, afirma que la repercusión «negativa» del apagón sobre las reservas «se estima en apenas un 1%, una cifra que se espera, en todo caso, recuperar con las reservas de última hora». Precisamente, en el caso

Desde esta entidad también han recalcado que el puente de mayo es «tradicionalmente uno de los momentos de mayor ocupación en Alicante y la provincia» y recuerdan que en 2024 las tasas definitivas fueron del 91,1% para la ciudad de Alicante y del 85,5% para la provincia.

Precisamente según los datos de reservas del portal Atrápalo, Alicante, Tarragona, Castellón y Almería se consolidan como destinos favoritos de los viajeros españoles para este puente, con Benidorm, Peñíscola o Gandia como los destinos más solicitados.