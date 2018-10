El mercado internacional, una gran oportunidad empresarial LP La nueva edición del foro Be International ofrece a las pymes valencianas que están pensando en salir al exterior, las claves para hacerlo de la mano de una veintena de especialistas JAVIER FALOMIR Valencia Martes, 16 octubre 2018, 12:55

El foro empresarial Be International que organiza cada año LAS PROVINCIAS con la habitual participación –ya desde la primera edición– de la Cámara de Comercio de Valencia, tiene como finalidad compartir estrategias para que las empresas de la Comunitat Valenciana puedan apostar de forma segura y con mayores garantías por la internacionalización. También colaboran esta vez EDEM Escuela de Empresas, Lexus Valencia, Ribera Salud Grupo y Global Omnium.

En esta nueva edición, que ya es la cuarta, y bajo el lema genérico de 'Entorno económico mundial y selección de mercado para el comercio internacional' los dieciséis ponentes que participan en el foro tratan temas como qué países están creciendo más y ofrecen las mejores oportunidades para poder crecer, una vez superada la crisis económica mundial. En este sentido, también se abordan aspectos como el perfil logístico de las diferentes regiones mundiales, así como cuestiones burocráticas, financieras, legales y fiscales que son importantes tener en cuenta antes de establecerse en un país determinado. Porque los expertos avisan de que no todo vale. Antes de internacionalizarse es necesario conocer bien las características del país al que se pretende ir y qué problemas pueden surgir.

Gonzalo Zarranz, presidente Consejo Administración LAS PROVINCIAS (Vocento); José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia; y Antonio Noblejas, director general de EDEM, se han encargado de dar la bienvenida a los asistentes a esta jornada.

El primero en intervenir fue Gonzalo Zarranz que ha afirmado que era reseñable el crecimiento de las exportaciones de las empresas valencianas así como la diversificación de los mercados. Internacionalizarse no es vender fuera, dijo, aspecto que se explica bien en este evento. Agradeció a Cámara de Comercio y a EDEM su apoyo en la organización de la jornada.

José Vicente Morata ha señalado que la internacionalización tiene un claro impacto en la generación de riqueza. Tenemos que conseguir que las exportaciones no se centren sólo en la Unión Europea. Lo que estamos haciendo en esta Comunitat no se está haciendo en otras, queremos hacer fácil lo difícil con la colaboración de todas las entidades. La única salvaguardia que tenemos ante las futuras crisis es tener una industria competente que venda en todo el mundo. Pero hace falta crecer y crear una relación muy estrecha entre la empresa y las instituciones, algo que se está haciendo aquí. Todos los organismos van a participar en noviembre en un congreso de internacionalización que se celebrará en Valencia con la participación de más de 1.500 empresas.

Antonio Noblejas aseguró que gracias a jornadas como esta se pueden sacar muchas conclusiones para saber cómo internacionalizarse con garantías. Explicó como funcionaba Marina de Empresas y cuál era su fin último que no es otro que generar riqueza y bienestar, contando con el apoyo que se le quiere dar al emprendedor. EDEM fomenta el liderazo, el espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo y la lanzadera es una incubadora y aceleradora de empresas que está ya dando sus frutos en los últimos años. «Hay una estrecha colaboración entre todos los grupos de Marina de Empresa que desea ser un proyectos del que la sociedad valencian se sienta muy orgulloso».

En el primer bloque se ha debatido sobre la situación y tendencias de la economía globalizada y mercados prioritariospara las empresas valencianas. Antes, Vicente Mompó, director del Área Internacional en la Cámara de Comercio de Valencia, ha ofrecido una conferencia en la que señaló que hay que tratar de poner el foco sobre las tendencias que se están produciendo en una economía cada vez más globalizada. «Se está produciendo un gran rebalanceo en la economía mundial y Asia aparece como el nuevo eje económico. Paralelamente las empresas y los ciudadanos nos movemos en un mundo que está cambiando a un ritmo acelerado, aparecen nuevos modelos de negocio, hay una mayor velocidad en los cambios. Y, en este contexto, las empresas tienen que diseñar nuevas estrategias como respuesta a los futuros desafíos. Tienen necesariamente que diversificar los mercados, diferenciar sus productos y digitalizarse«.

En apenas 25 años China será la primera potencia de la tierra y los países europeos tendrán que darse cuenta de que son poco poblados y pequeños. Alemania sería en esa proyección la novena potencia del mundo, ya que India será la segunda y Estados Unidos la tercera. Toda esta revolución económica la ha producido la globalización. Hay una serie de macrotendencias como la ecología y el medio ambiente que supoenen nuevos retos y estrategias. Nuestra sociedad ha cambiado por la influencia de internet y las empresas tienen que diseñar estrategias necesarias para seguir creciendo. La primera estrategia es diversificar mercados, en segundo lugar hay que diferenciar los productos y en tercer lugar incorporarse plenamente en la digitalización. Mompó ha señalado que se está haciendo un estudio sobre la diversificación de las empresas valenciana por sectores.

El mayor crecimiento en las exportaciones se produce por poner nuevos productos en los mercados. En un futuro inmediato el 30 por ciento de las ventas se harán por internet y más de la mitad de la población trabajará on line.«Estamos en una comunidad autónoma tremendamente internacionalizada con más de 23.000 empresas que exportaron en 2017». Los mercados prioritarios valencianos son, en primer lugar, los países europeos y del resto del mundo los prioritarios son China, Estados Unidos, Chile, Perú y países del norte de África.

En la primera mesa redonda, titulada 'Perfil logístico de zonas en el mundo: Europa, América del Norte y Latinoamérica, Asia y países árabes', moderada por la periodista Carmen Bort, han intervenido, además de Vicente Mompó, Ignacio Diago, del Club de Exportadores e Inversores Españoles; Cristina Martínez Vayá, directora Territorial de Comercio e ICEX; y Francisco Soler, socio director de Garrigues.

Mompó hizo una breve exposición de la actividades de la Cámara de Comercio para apoyar a las empresas valencianas en su salida al exterior para que no se sienta desamparada o sola en este proceso. Ingacio Diago apuntó que su Club de Exportadores no tiene ánimo de lucro, es un club formado por pequeñas y grandes empresas y suponen el 50% de la inversión española en el extranjero. Su misión es apoyar a estas empresas en el extranjero. Cristina Martínez, por su parte, afirmó que su departamento del ICEX se ocupa de realizar controles de seguridad y hacer inspecciones además de gestionar los programas de ICEX, un trabajo que se hace en colaboración con otras instituciones. Francisco Soler, del despacho de abogado Garrigues, afirmó que en ese despacho siempre ha habido un componente internacional muy importante, por lo que su acividad está relacionada con esa internacionalización.

En el debate, Mompó señaló que hay incertidumbre con el Brexit y el tratado de América del Norte y mercados que antes eran complejos ahora se están empezando a liberar. Diago cree que la politica errática de Trump no ha ayudado pero en su opinión el mercado al que no se le está prestando atención que se merece es al mercado africano, que en los próximos años va a tener importancia por la explosión demográfica y eso significará grandes oportunidades. Cristina Martínez Vayá ha señalado que la administración ha seguido la evolución del sector exportador y se ha planteado que había que hacer algo para que no se parase el ritmo creciente. Estudió los planes de desarrollo de mercado y se dio cuenta de que no sólo hay que basarse en países sino también en sectores. Esta estrategia de internacionalización es bianualy se va adaptando a la situación de cada momento. Francisco Soler quiso diferenciar entre las empresas que quieren exportar y las que quieren implantarse en el lugar de destino porque las circunstancias son muy diferentes. En su opinión se debe tener claro que en el país de destino las cosas no funcionan igual que en España «algo que a muchas empresas les cuesta entender». En el caso de querer implantarse hay que adaptarse por completo a la mentalidad local, además de la cuestión de la convenencia o no de tener un socio local. Para todo este proceso la planificación es muy importante, en opinión de Soler.

Mompó apuntó que hay bastantes empresas valenciana implantadas en Estados Unidos «porque la única forma de entrar es americanizarse». Algo que también se hace en países sudaméricanos porque se facilitan los trámites. «La implantación frente a la exportación puede que sea la tendencia del momento», según Soler. Cristina Martínez subrayó que no se le da importancia a las barreras arancelarias «es un punto por el que se pasa de puntillas pero que puede suponer un gran aumento de coste». Diago añadió que a diferencia de otros países España no ha acostumbrado a implantarse y en esos «vamos por detrás y debemos avanzar mucho, pero para eso hace falta ilusión».Mompó comentó que algunos países están inventado barreras técnicas que no facilitan en absoluto establecerse en el exterior, motivo por el que hay que tener paciencia para mantener las inversiones mientras se solucionan todos los problemas.

A modo de conclusión los ponentes coincidieron en señalar que la innovación y la digitalización van a ser factores fundamentales para que las empresas valenciana sean competitivas. Marcarse una estrategia y buscar apoyos en las instituciones también son elementos importantes. Y también hay que ser conscientes de que tras unos años muy buenos viene tiempos más complicados y eso requerirá planificarse mejor y tal vez ganar tamaño.

La siguiente mesa redonda, titulada 'Proceso, formación y ayudas en el camino hacia la internacionalización', moderada por José Rivera, ha contado con la participación de Luz Martínez, especialista en Comercio Exterior Dpto. Internacionalización, Cámara de Comercio; Cristina Villó, jefe de área Interacional en IVACE (GVA); Pedro Miguel Lucas, director de compras internacionales de Apiso; y Mónica Peris Grancha, gerente de Cabycal.

José Rivera hizo una introducción en la que subrayó la importancia de la formación para que los gerentes de la empresas puedan afrontar retos, así como de la importancia de la internacionalización. Cristina Villó tomó la palabra para señalar que el IVACE agrupa a cuatro entidades con años de experencia en acompañar a las empresas al exterior. Las empresas tienen que hacer frente a las amenazas de la globalización y saber que la digitalizaciónes necesaria para seguir en el mercado.

El IVACE también ha incorporado nuevas herramientas para ayudar a la empresa en un ámbito de colaboración público-privada. «Ponemos a disposición de la empresa a profesionales que les pueden ayudar a presentar una licitación en el extranjero y trabajamos con las start-ups asumiendo el 90% de los honorarios de estos profesionales». Esos colaboradores se complementan con la red exterior que tienen en 25 países donde «intentamos hacerles fácil lo difícil, como ha dicho en presidente de la Cámara». También el IVACE tiene líneas de financiación para que las empresas puedan abordar la inversión que supone la internacionalización.

Luz Martínez, de Cámara Valencia, apuntó que en su departamento se dividen por sectores. «Es muy importante tener las estrategias definidas» y la colaboración con otras entidades es necesaria. En este sentido la labor de la Cámara es potenciar el conocimiento de las circunstancias para poder salir al exterior. Pedro Miguel Lucas, de la empresa Apisol, empezó en una empresa donde no se compraba fuera y ese fue su cometido. Tuvo que implantar su base en los países donde la miel tiene importancia. Se trata de una empresa familiar de cuarta generación con 80 trabajadores y que factura 25 millones. Mónica Peris, gerente de Cabycal, añadió que también es la suya una empresa familiar que se internacionalizó con la maquinaria de pintura industrial. «Hemos trabajado mucho con Estados Unidos, estamos establecidos en México y ahora vamos a trabajar con India. Somos muy innovadores y esto no tiene aranceles y es un gran valor añadido», concluyó.

Ya centrados en el debate, Luz Martínez apuntó que las misiones comerciales «son la mejor forma de aprovechar los recursos que tenemos. Es fundamental que las empresas sean capaces de pedir ayudas porque les vamos a posibilitar ir mucho más rápido». Hay que preparar muy bien las propuestas y luego hacer el seguimiento. Por su parte, Cristina Villó dijo que hay diferentes ayudas para la empresa que no son subvenciones propiamente, aunque hay dos vías para dar esas subvenciones a fondo perdido para la pequeña empresa y para aquellas que «intentan construir las casa por la base con estrategias pensadas».«Estamos priorizando que se hagan los deberes y es lo que potenciamos de cara a los próximos ejercicios».

Mónica Peris señaló que en la internacionalización es importante que la gente sea fuerte y sepa afrontar el fracaso en una situación de soledad, lejos de casa, algo para lo que no está preparado todo el mundo. Pedro Miguel Lucas, por su parte, señaló que la gente que entra en Apisol aprende en la empresa y en el exterior pero luego también se forman en cursos que son muy importantes. Luz Martinez aconsejó que nadie se lance a la aventura sin asesorarse porque luego es muy difícil enmendar los errores, por lo que son importantes estas jornadas donde se dan testiminios de las dificultades que existen para que nadie se llame a engaño. «No queremos que los planes de internacionalización se queden en un cajón y por eso quermos ayudar», concluyó. Cristina Villó subrayó que aún hay recorrido par que más empresas valencianas puedan exportar. Lucas señaló que un error que cometió en México fue pensar que con sólo un mes que estuvo allí iba a conseguir a la persona ideal para estar en aquella base. Mientras que Mónica Peris señaló como un éxito de su empresa el haber captado personas muy válidas y como fracaso el más llamativo es el de haber exportado maquinaria a Estados Unidos sin que la intalación estuviera adaptada a la normativa americana.