BBVA sigue adelante con la opa sobre el Sabadell

BBVA seguirá adelante con la opa sobre el Sabadell. A pesar de la venta de la filial inglesa de la entidad catalana, el TSB, y ... el reparto de 2.500 millones de dividendos a su cuenta, y de la exigencia del Gobierno de España de mantener las dos entidades sin fusión comercial, el banco presidido por Carlos Torres sigue viendo rentabilidad en la compra del vallesano.

Así lo confirma la entidad vasca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante tramitado este mismo lunes. El texto reafirma la voluntad del banco en seguir adelante después de que la semana pasada la junta de accionistas del Sabadell aprobará la venta del TSB al Santander por 3.100 millones y un reparto de dividendos de 2.500 millones para marzo o abril del año que viene, cuando la operación esté materializada. Este acto, en la medida en que afectaba directamente al valor del Sabadell abría una puerta legal a BBVA para que diera marcha atrás.

La entidad presidida por Carlos Torres ha analizado la situación y sigue adelante. Tal y como confirma en su escrito, «una vez analizados los acuerdos adoptados y considerando la información disponible, BBVA ha decidido no desistir de la oferta por esta causa y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable».

Así las cosas, el proceso sigue adelante y a principios de septiembre se conocerá el folleto -documento que explica las condiciones de la oferta y la propuesta de valor que supone la adquisición del Sabadell-. BBVA lo hará público junto a la apertura del proceso de aceptación para que los accionistas del Sabadell puedan responder a la oferta. Un plazo que puede establecerse entre 30 y 70 días.