Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
Sede del Banco de España en Madrid. O. Chamorro

El Banco de España descarta la burbuja pero reconoce el «gran problema» de acceso a la vivienda

El supervisor está analizando si establecer límites de concesión de hipotecas como en otros países europeos aunque cree que la crisis habitacional es por falta de oferta

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:03

Comenta

Los elevados precios están dificultando el acceso a la vivienda en toda España, pero la causa fundamental de la crisis habitacional que se vive en nuestro país ... tiene que ver con la falta de pisos. El Banco de España vuelve a poner el foco en el déficit de vivienda y en su informe de Estabilidad Financiera publicado este jueves incluye varias referencias a ello, aunque concluye que «no estamos viviendo un momento de burbuja inmobiliaria como la de 2008».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  3. 3

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  4. 4 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  5. 5

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  6. 6

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  7. 7 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  8. 8

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  9. 9 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  10. 10 Desmantelan el parque de la araña del Jardín del Turia tras permanecer casi dos años cerrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Banco de España descarta la burbuja pero reconoce el «gran problema» de acceso a la vivienda

El Banco de España descarta la burbuja pero reconoce el «gran problema» de acceso a la vivienda