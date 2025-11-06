Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana reclama al parking el ticket de aparcamiento de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Reuters

El BCE alerta de que la crisis de la vivienda bloquea la esperada mejora del consumo

El vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, pide revisar la regulación del sector ante el riesgo de que esté perjudicando la oferta del alquiler

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

El Banco Central Europeo (BCE) vuelve a mostrar su preocupación por la crisis de la vivienda que se ha convertido en un problema estructural ... no solo de España, sino de toda Europa. El organismo ya no solo llama la atención sobre la escasez habitacional que ha disparado los precios frente a una demanda cada vez mayor. También ha comenzado a detectar las primeras señales de cómo ese escenario afecta ya a la evolución de pilares clave para el crecimiento económico de la región, como el consumo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  3. 3

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  4. 4 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  5. 5 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  6. 6

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  7. 7

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  8. 8

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  9. 9 El pueblo que representará a la Comunitat Valenciana en el famoso concurso de Navidad de Ferrero Rocher
  10. 10

    Patxi López no da una sobre la Generalitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El BCE alerta de que la crisis de la vivienda bloquea la esperada mejora del consumo

El BCE alerta de que la crisis de la vivienda bloquea la esperada mejora del consumo