El silencio de los partidos políticos sigue siendo la tónica, con la ligera excepción catalana

La resolución con la que Moncloa autorizó la opa de BBVA al Sabadell con la exigencia de mantener la actividad de ambas marcas por ... separado y vetando despidos y cierres de oficinas ha pasado de puntillas por el debate político. Y no es lo normal cuando la actualidad suele construirse gracias a la enorme facilidad con la que oposición y Gobierno se enfrentan por cada decisión.

De la opa, en cambio, no se hablado casi en los plenos de control del Congreso y la decisión del Consejo de Ministros del martes no ha cambiado esa tónica. Y es que, con la excepción atenuada de las formaciones catalanas, los partidos en España no han tomado una posición clara defendiendo la operación. El PP ha mantenido una estudiada ambigüedad sin caer en la crítica, mientras las formaciones del Ejecutivo, PSOE y Sumar, sí se han sido muy críticas con la operación. La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, llegó a señalar que la opa suponía un perjuicio para la democracia.

En Cataluña, Junts y ERC sí han reclamado una intervención del Gobierno que hiciera descarrilar el intento de BBVA para hacerse con el Sabadell, pero lo han hecho con un volumen más bajo que el que han mantenido en otros debates que sí han convertido en líneas rojas que exigir a Pedro Sánchez. También es cierto que las últimas decisiones han coincidido en el tiempo con la eclosión del caso Santos Cerdán.

Desdén del PNV

En el País Vasco, donde tiene la sede social el BBVA, tampoco ha habido apoyos para la entidad. El PNV, incluso, mostró cierto desapego cuando su presidente, Aitor Esteban, cuestionó la vasquidad del banco en un reproche en el que dio a entender que se reducía al mantenimiento de la sede social. El lehendakari Imanol Pradales también pidió al banco más implicación en el territorio.