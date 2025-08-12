Sabadell repunta en Bolsa tras la decisión de BBVA de seguir adelante con la opa

El mercado cotiza la decisión de BBVA de seguir hasta el final con su opa sobre Banco Sabadell pese a las condiciones de Competencia, ... Moncloa y, sobre todo, tras la venta de TSB y el megadividendo de 2.500 millones derivado de la operación. Y lo hace con subidsa del 1,2% para Banco Sabadell y con ligeras caídas del 0,25% para BBVA, en una jornada de alzas para el Ibex-35, que da un nuevo paso en su camino por los 15.000 puntos.

El movimiento en Bolsa parece lógico ante la confirmación de que la opa sigue adelante y la perspectiva del mercado de que la entidad de Carlos Torres tendrá que mejorar su oferta para que la misma tenga éxito en el periodo de aceptación, cuya apertura está prevista para la primer asemana de septiembre.

Los inversores llevan presionando al banco vasco desde principios de año con una mejora de la oferta, tal y como lo refleja la evolución de la diferencia entre la cotización de Banco Sabadell y la ecuación de canje planteada por BBVA, de una acción nueva y 0,70 euros en efectivo por cada 5,3456 títulos de la vallesana.

Bajo esas condiciones, y a cierre de la sesión del lunes, vender títulos en el mercado del Sabadell es todavía un 6,7% más rentable que acudir a la opa. No obstante, es cierto que esa prima negativa se ha reducido de forma drástica -prácticamente a la mitad- en los últimos días, en los que la acción del BBVA se ha disparado a una velocidad mucho mayor que la del Sabadell, en medio de los rumores de una posible retirada de la oferta que el banco tampoco había descartado. Justo antes de los resultados en los que BBVA abrió la puerta a esa posibilidad, la brecha entre la oferta y la cotización del Sabadell estaba en máximos en el entorno del 14%, el doble que la actual.

Para la vallesana, esa diferencia es un indicador claro del mensaje del mercado a la opa: o BBVA la mejora, o la retira. Ahora, con la decisión de seguir adelante, la primera opción puede volver a cobrar fuerza, aunque la entidad sigue negándolo con rotundidad.