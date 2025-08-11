Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lotería Gordo de La Primitiva del domingo: 12 jugadores ganan 14.966 euros y el bote sube a 9,8 millones
Sucursales bancarias. R. C.

El nuevo escenario de menores tipos de interés cambia el negocio bancario

Las entidades moderan el ritmo de crecimiento de sus beneficios y se lanzan a la captación de clientes y el reparto de dividendos para seducir al mercado

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:07

El nuevo entorno de bajos tipos de interés empieza a pasar factura al frenético ritmo de crecimiento de los beneficios bancarios, con el margen ... financiero resintiéndose ya por la caída del euríbor. Es más, en el segundo trimestre estanco, el beneficio del sector cayó un 2,35%, hasta los 8.598 millones. Sin embargo, las entidades han demostrado su capacidad para mantener cifras récord en el semestre gracias a la adaptación de sus modelos de negocio al nuevo escenario de las tasas de referencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

