Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Última hora de la alerta roja por lluvias en Valencia
Sede de Banco Sabadell EFE

Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva

La entidad bancaria tiene hasta el martes para analizar la nueva oferta

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:22

El consejo de administración del Banco Sabadell se reúne la próxima semana para recomendar previsiblemente a sus accionistas que no acudan a la oferta mejorada del BBVA ... , con la incógnita de la posición que tomará el consejero mexicano David Martínez, que controla casi un 4 % del capital y en la última opinión del consejo, rechazó la oferta por considerar el precio insuficiente, pero veía sentido estratégico a la fusión entre ambas entidades. A las puertas de un cónclave decisivo, los inversores minoristas -que controlan el 47% de la entidad vallesana- pueden tener la llave de la operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases este lunes por la alerta roja por lluvias en la Comunitat
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  6. 6 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  7. 7 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  8. 8 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja
  9. 9

    Mayrén Beneyto: «Mucha gente me para por la calle para pedirme fotos. Debo estar en todas las neveras de Valencia»
  10. 10

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva

Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva