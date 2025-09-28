Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sede del Banco Sabadell Reuters

Los accionistas, clave en el asalto de BBVA al Sabadell

Los minoristas copan algo más del 47% de la catalana, mientras que los grandes fondos con peso en el capital de los dos bancos suman el 28%

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:51

La mejora del 10% en la oferta de BBVA a los accionistas del Sabadell -a los que ahora ofrece una acción nueva por cada ... 4,8376 de la catalana- ha disparado las quinielas sobre si esa subida será suficiente para alcanzar el objetivo de aceptación del 50% y evitar el lanzamiento de una segunda opa que complicaría mucho la situación. Con ese telón de fondo, ambas entidades han acelerado su presencia en medios y reuniones con todo tipo de inversores, con viajes a la City de Londres para verse también con los grandes fondos.

