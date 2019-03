Goirigolzarri advierte de la necesidad de aumentar la rentabilidad de la banca 01:00 El presidente de Bankia lamenta que la sociedad culpe a las entidades del descenso del nivel de vida ÁLVARO MOHORTE Valencia Martes, 5 marzo 2019, 11:25

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido la necesidad de mejorar la rentabilidad de la banca española para impulsar la economía frente a los tipos de interés negativos y la reducción del endeudamiento de particulares y empresas, el desapalancamiento.

En el marco de la primera jornada del salón de las finanzas, Forinvest, Goirigolzarri ha destacado que el sector se enfrenta a la necesidad de afrontar tres retos clave: la rentabilidad, la reputación y una nueva estrategia ante la demanda de los clientes.

El banquero destacó como la rentabilidad del sector español es inferior al coste de capital y esto no es sostenible en el tiempo. Una de las causas de este escenario está en los tipos de interés negativos que se mantienen desde el 5 de febrero de 2016. En el caso de la economía española se une a ello el desapalancamiento de la sociedad, recudiendo al volumen del negocio para la banca.

Una normalización de la política monetaria y el final del proceso de despalancamiento generado tras la crisis este año o el que viene, resolverá este problema, según Goirigolzarri.

Por otra parte, sobre la reputación, el presidente de Bankia destacó que, aunque las ayudas le hicieron a la banca española de nuevo solvente y garantizaron el ahorro de los impositores, esto ha venido acompañado de una reducción del 40% de oficinas y plantilla, que se ha concretado en la salida de 80.000 personas. A su vez, los accionistas han tenido que provisionar el equivalente a un 30% del PIB español.

Sin embargo, la sociedad culpa a los banqueros del descenso del nivel de vida, algo que Goirigolzarri no comparte, pero que exige unas excelentes práctica de gobierno corporativo.

«La sostenibilidad de una empresa depende de que la sociedad te considere útil», ha destacado. Por eso quiso enfatizar que el sistema bancario español «compara muy bien con el resto de europeos o con el de EE UU. Tenemos un altísimo nivel de competencia».

Concretamente, recordó que «los 10 últimos años los españoles han pagados tipos inferiores que alemanes, franceses... y esto hace que el sistema esté infracapitalizado». «Una sociedad no debe pensar que los bancos no deben ganar dinero, ya que esto hace que no puedan financiar a su economía», ha advertido. Los sistemas financieros deben ser rentables y eficiente, ha recordado.

Además, «una permanente sospecha sobre el sistema financiero, puede generar medidas que, siendo aplaudidas a corto plazo, son dañinas a largo».

Respecto a la estrategia de futuro, Goirigolzarri destacó el impacto de la digitalización y la necesidad de una ética y servicio en esa vía, equilibrada con el servicio tradicional adaptado a este nuevo. Alto nivel de exigencia, apoyada en un orgullo de permanecia y el ejemplo de los responsables del equipo son las claves de futuro, según el presidente de Bankia.