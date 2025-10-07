El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos para evitar errores en los ingresos Una norma europea obliga a implementar el servicio de garantía de la verificación del beneficiario que evita equivocaciones al introducir el IBAn

La Unión Europea ha puesto en marcha un importante cambio legislativo, aprobado en el Reglamento (UE) 2024/886, que transformará la manera en que usted utiliza las transferencias bancarias en euros. El objetivo es simple y persigue que las transferencias inmediatas —aquellas que se ejecutan en solo segundos, a cualquier hora y cualquier día natural— sean la norma general, pero sin comprometer su seguridad. Para ello, los bancos de la zona euro deberán introducir dos novedades clave que le afectarán directamente como usuario de servicios de pago.

El banco verificará al beneficiario

A partir del 9 de octubre de 2025, la novedad más relevante para la tranquilidad de los usuarios de bancos es la implementación obligatoria del servicio de garantía de la verificación del beneficiario. Hasta ahora, si un cliente se equivocaba al introducir el IBAN, el dinero se iba a una cuenta ajena sin que su banco le advirtiera necesariamente, y recuperar los fondos era casi imposible debido a la rapidez de las transferencias inmediatas.

A partir de octubre de 2025, esto cambia. Antes de que se autorice una transferencia, el proveedor de servicios de pago tendrá que verificar si el nombre del beneficiario que ha escrito coincide con el titular real del IBAN de destino.

Si el nombre no coincide o lo hace solo de forma «casi exacta», el banco deberá notificarle de inmediato del posible error. Se le advertirá que, si continúa con la operación a pesar del aviso, podría estar enviando fondos a una cuenta equivocada.

Si su proveedor no presta correctamente este servicio de verificación obligatorio y esto resulta en un envío defectuoso, dicho proveedor deberá reembolsarle sin demora el importe transferido.

Este importante escudo de seguridad contra errores y fraudes deberá serle ofrecido de forma totalmente gratuita.

Comisiones justas

Aunque la verificación es el principal cambio que se produce en el mes de octubre, desde hace meses entró en vigor otra norma que afecta a millones de clientes. Desde el 9 de enero de 2025, para los bancos de la zona euro, las comisiones cobradas por enviar o recibir una transferencia inmediata en euros no podrán ser superiores a las comisiones que su banco aplica a otras transferencias equivalentes (las que tardan uno o dos días).

De esta manera, la nueva regulación busca una integración del mercado, asegurando que las transferencias que tardan segundos sean tan baratas y seguras como las tradicionales, reforzando así la protección de sus fondos contra el fraude y los errores