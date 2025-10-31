Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Guardia Civil ultima la extracción del coche donde murió una joven en el puerto de Gandia
Sede de CaixaBank en Valencia. LP

CaixaBank se apunta un nuevo récord y alcanza los 4.397 millones de beneficio hasta septiembre

La entidad bancaria crece un 3,5% más que en 2024 a pesar de la bajada de tipos de interés

Pau Alemany

Pau Alemany

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:18

Comenta

CaixaBank sigue en la senda de los resultados positivos. La entidad bancaria con sede en Valencia se ha apuntado un nuevo récord de beneficios ... tras alcanzar los 4.397 millones de euros en lo que va de año, lo que supone un 3,5% que en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra, además, se ha cosechado a pesar de la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que ham disminuido progresivamente desde septiembre de 2023, cuando estaban en un 4,5%, hasta situarse en el 2,15% en junio de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  3. 3 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  4. 4 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6

    Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
  7. 7

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  8. 8 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  9. 9 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  10. 10

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias CaixaBank se apunta un nuevo récord y alcanza los 4.397 millones de beneficio hasta septiembre

CaixaBank se apunta un nuevo récord y alcanza los 4.397 millones de beneficio hasta septiembre