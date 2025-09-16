CaixaBank y Fundación Bancaja entregan ayudas a 17 proyectos de inclusión social en la Comunitat Cerca de 2.200 personas se beneficiarán de forma directa y más de 107.000 de forma indirecta con los programas, que promueven iniciativas dirigidas a personas con discapacidad, con trastorno mental o en situación de dependencia

Responsables de Fundación Bancaja y CaixaBank con los representantes de las entidades beneficiarias.

R. D. Valencia Martes, 16 de septiembre 2025, 17:07 Comenta Compartir

CaixaBank y Fundación Bancaja han entregado este martes las ayudas de la '12ª Convocatoria Capaces'. En total, han concedido 200.000 euros a 17 proyectos de entidades sociales de la Comunitat Valenciana que trabajan para mejorar la autonomía de personas en situación de vulnerabilidad.

La convocatoria permite fomentar la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, personas con trastorno mental y personas en situación de dependencia. Los proyectos apoyados beneficiarán directamente a 2.193 personas, e indirectamente a más de 107.000, que pertenecen a estos colectivos y a su entorno familiar y social.

El programa permite colaborar con nueve asociaciones en la provincia de Valencia, cinco en Alicante y tres en Castellón. El 70% de las iniciativas se dirigen al colectivo de personas con discapacidad, mientras que el 18% son programas para apoyar la dependencia y el 12% para acciones vinculadas a las personas con trastorno mental.

El encuentro ha contado con la participación de la directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Olga García Saz; del presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón, así como representantes de las 17 entidades beneficiarias de estas ayudas que han explicado el contenido y repercusión de sus proyectos sociales. García Saz ha destacado que «estas ayudas constituyen un gran impulso a la labor que desarrollan las entidades sociales que trabajan de la mano de los colectivos más vulnerables». Según ha subrayado, estas convocatorias, «con las que llegamos a multitud de asociaciones, permiten lograr un impacto muy significativo para nuestra sociedad».

Por su parte, Rafael Alcón ha puesto de relieve la importante labor que realizan estas entidades en su entorno, ''creando oportunidades para quienes lo tienen más difícil y tejiendo redes con las que sostener, acompañar, guiar y proteger a los colectivos a los que se dirige esta convocatoria». De esta manera, « podremos avanzar hacia una sociedad en la que las barreras se diluyan, facilitando el pleno desarrollo y la vida digna de personas que la sociedad ha convertido en vulnerables''. Además, ha recordado también la importancia de sumar esfuerzos junto a CaixaBank para lograr este objetivo.

Listado de las 17 entidades escogidas:

• ADACEA Alicante-Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la Provincia de Alicante, por 'Proyecto de acompañamiento familiar tras el alta hospitalaria CON-VIVIR'.

• AFAVi-Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Villena y Comarca, por la iniciativa 'Actividades significativas en centro de día para personas con demencia'.

• AFQCV-Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana, por el programa 'Respira el momento: tele-rehabilitación en fibrosis quística para prevenir agudizaciones respiratorias'.

• ALCER Castalia-Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón, por su proyecto 'Apoyo a la autonomía personal y mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad renal crónica en hemodiálisis domiciliaria'.

• APV-Asociación Parkinson Valencia, por 'Escuela de Pacientes y Familias (EPF)'.

• Asociación APSA Alicante, por el proyecto 'Entreno mi autonomía: itinerarios formativos para la vida independiente y el empleo inclusivo para personas con discapacidad intelectual'.

• ASPRONA-Asociación Valenciana Pro-Personas con Discapacidad Intelectual, por el proyecto 'Somos imparables: El podcast inclusivo'.

• ATENEU CS-Fundació Dany Cerebral Ateneu Castelló de la Comunitat Valenciana, por el programa 'Cuidando mentes: educando en el cuidado y prevención de la salud cerebral'.

• CCASCV-Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana, por el proyecto 'Construyendo la autonomía de personas con discapacidad y VIH a través del trabajo inclusivo'.

• COCEMFE CS - Federación provincial de personas con discapacidad física y orgánica de Castellón, por el programa 'Tratamiento, (re)habilitación, asistencia legal y promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad de la provincia de Castellón'.

• COCEMFE Valencia-Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Valencia, por su programa 'CONECTO: promoción del envejecimiento activo y saludable en personas con discapacidad'.

• FESORD CV-Fundación Fesord CV para la Integración y Supresión de las Barreras de Comunicación, por el programa 'Acción voluntaria en red, transformando la comunidad sorda'.

• Fundación Adsis, por el proyecto 'Dualiza2 en familia'.

• FSI-Fundación para la Salud Infantil de la Comunidad Valenciana, por el programa 'CREA: Centro de Recursos y Aprendizaje para menores con discapacidad y ATN'.

• Mira'm Fundació CV, por el proyecto 'Operaciones Básicas de Pastelería'.

• PHA-Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante, por el programa 'Tratamiento y reinserción para personas con trastorno adictivo (trastorno mental del comportamiento) hacia la empleabilidad y autonomía personal'.

• PsF-Psicólogos Sin Fronteras, por el programa 'Respira y cuídate: programa de acompañamiento y cuidado dirigido a familiares de personas dependientes'.