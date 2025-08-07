Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El cardenal Cañizares, hospitalizado por su delicado estado de salud
Carlos Torres, presidente de BBVA- Reuters

BBVA revisa las sinergias estimadas en la opa sobre Banco Sabadell

La entidad reitera ante la CNMV su intención de promover la fusión cuando acabe el veto del Gobierno, pero deja la puerta abierta a retirar la oferta tras el megadividendo aprobado por la catalana

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:02

BBVA actualiza la lista de riesgos en la opa a Banco Sabadell, en un movimiento que suele ser habitual en este tipo de operaciones cuando ... cambian las condiciones del mercado o surgen contingencias imprevistas a lo inicialmente estimado. En una actualización del suplemento al documento de registro universal remitido a la CNMV -donde todos los emisores deben detallar los posibles riesgos de su negocio- la entidad vasca reconoce que está «revisando las sinergias de costes operativos y de financiación que se podrían materializar» a consecuencia del veto del Gobierno a la fusión (tres años, prorrrogable a dos) «y aquellas que se podrían materializar una vez que la condición del Consejo de Ministros deje de estar en vigor y se pueda llevar a cabo la fusión».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  2. 2 Un hospital valenciano, entre los 25 mejores de España según Forbes
  3. 3 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  4. 4 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  5. 5

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  6. 6 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  7. 7

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  8. 8 Dos menores atendidas por un incendio en una vivienda en Portsaplaya
  9. 9

    Indignación en las autoescuelas valencianas: «Es imposible sacarse el carnet»
  10. 10

    «La dana no nos mató porque cambiamos el horario del bar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias BBVA revisa las sinergias estimadas en la opa sobre Banco Sabadell

BBVA revisa las sinergias estimadas en la opa sobre Banco Sabadell