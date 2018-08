El PP exige al Consell un plan de pagos para saldar sus deudas con los autónomos que facturan a la Administración Un trabajador en el interior de un inmueble en construcción. / LP El portavoz de empleo del Grupo Popular critica que la Generalitat esté entre las administraciones más morosas en el pago a proveedores E. RODRÍGUEZ Lunes, 27 agosto 2018, 15:00

El portavoz de empleo del Grupo Popular en Les Corts, Juan Carlos Caballero, afeó esta mañana al Consell por estar entre las tres administraciones autonómicas más morosas en el pago a proveedores al tardar 63 días en abonar sus servicios, tres días por encima de lo establecido en la Ley. Por este motivo, Caballero ha instado al gobierno de Ximo Puig a elaborar un programa de pago para los autónomos que facturan a la Generalitat, con el objetivo de saldar su deuda con estos profesionales.

«Exigimos una bajada de los impuestos a los autónomos y un plan de pago a proveedores para ponerse al día», ha explicado Caballero en una rueda de prensa en Les Corts. Según indica el diputado, los populares han elaborado un plan de lucha contra la morosidad. Entre otras medidas, también exigen al Consell una norma autonómica complementaria a la nacional, donde se establezca una cuota cero para los emprendedores y que se amplíe la tarifa plana a dos años.

«La realidad es que no creen en los autónomos. Este Consell no ha escatimado presupuesto en crear agencias y chiringuitos para los suyos, en aumentar el número de asesores, a los que ha subido el sueldo. Sin embargo dicen que no hay dinero para pagar las deudas a los autónomos de 2017. Puig y Otra se están financiando a través de los más débiles», ha criticado Caballero, quien ha subrayado que el Servef ha dejado perder más de 500 millones de euros en total entre 2016 y 2017 en ayudas a desempleados, incluyendo las subvenciones a autónomos. «La convocatoria de ayuda a autónomos en 2017 hubo una avalancha y se presentaron más de 3.000 solicitudes, pero esa mala gestión ha dejado a dos tercios de los que la solicitaron sin ayudas», ha sentenciado.