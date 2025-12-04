El 40º Aniversario de Turespaña abre una nueva grieta en el camino hacia la reconciliación del Consell y el Gobierno

Cuando Sánchez anunció en la pasada edición de Fitur que Valencia era la ciudad elegida para acoger el 40º aniversario de Turespaña nadie se imaginaba ... que la decisión podía acabar trayendo cola. Pero, en contra de todo pronóstico, el acto que se celebra este jueves en el Palau de les Arts Reina Sofía ha abierto una nueva grieta en la relación entre el Gobierno y el Consell, cuando se empezaba a ver cierto margen de mejora.

El problema, según explican desde Turisme Comunitat Valenciana, ha sido la negativa por parte del Gobierno de contar con la presencia de representantes de «la principal entidad que gestiona la política turística de la Generalitat». Es decir, en el Consell había cierto malestar después de no ver a ningún representante del gobierno valenciano en la lista de participantes del acto conmemorativo del 40º Aniversario de Turespaña, que, en cambio, sí que cuenta con la participación de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Fuente ministeriales aseguran que la regidora, que ha dado el discurso de apertura del evento, ha sido invitada como anfitriona a un evento que Jordi Hereu, ministro de Turismo, se encargará de concluir y para el que la Conselleria de Turismo sí que tenía invitación para asistir, al igual que los consejeros de Turismo de todas las otras autonomías, según explicaban fuentes gubernamentales.

Además de la intervención de Catalá y de los representantes del Gobierno -ministro y secretaria de estado- en el acto también han partidicpado la consejera delegada de turismo de Tenerife, el director general de Basquetour o el director geerente de la empresa pública para la gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.