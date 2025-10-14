Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Benjamín Prieto, José Vicente Morote y Carlos Mínguez. LP

Andersen suma a Carlos Mínguez como codirector de su despacho en Valencia

El nuevo dirigente compartirá la responsabilidad con Benjamín Prieto, que se encuentra al frente de la oficina desde 2017

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 02:52

Comenta

Andersen Iberia incorpora a Carlos Mínguez como codirector de su despacho en Valencia en un movimiento estratégico que persigue el objetivo de «ofrecer la ... máxima atención y calidad de servicio a nuestros clientes y reforzar la posición de liderazgo que tenemos en la ciudad y la región». El hasta ahora socio del departamento de Público y Regulatorio del despacho se une a Benjamín Prieto, actual director de la oficina, para tratar de mantener e incluso mejorar los resultados positivos del último curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  4. 4 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  5. 5 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  6. 6 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  7. 7 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  8. 8

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  9. 9 El exclusivo restaurante de Valencia que ha impresionado a Carmen Alcayde: «Increíble, es un 10»
  10. 10 El crimen de Loli, un cadáver bajo el pantalán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Andersen suma a Carlos Mínguez como codirector de su despacho en Valencia

Andersen suma a Carlos Mínguez como codirector de su despacho en Valencia