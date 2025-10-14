Andersen suma a Carlos Mínguez como codirector de su despacho en Valencia

Andersen Iberia incorpora a Carlos Mínguez como codirector de su despacho en Valencia en un movimiento estratégico que persigue el objetivo de «ofrecer la ... máxima atención y calidad de servicio a nuestros clientes y reforzar la posición de liderazgo que tenemos en la ciudad y la región». El hasta ahora socio del departamento de Público y Regulatorio del despacho se une a Benjamín Prieto, actual director de la oficina, para tratar de mantener e incluso mejorar los resultados positivos del último curso.

Carlos Mínguez es socio de Andersen desde 2019. En la actualidad, coordina la práctica de Energía y Recursos Naturales del Despacho a nivel Iberia. Mínguez asiste a sociedades de los sectores energéticos, del agua, de los servicios ambientales, puertos y minas, entre otros, en los aspectos regulatorios de su negocio. Además, compagina su labor profesional con la docencia universitaria.

«La extraordinaria labor de Benjamín Prieto al frente de Andersen Valencia nos ha permitido ser el despacho de abogados número uno la ciudad y la región por tamaño, cifra de negocio y posicionamiento», resalta José Vicente Morote, socio director de Andersen Iberia, quien agrega que «Carlos Mínguez es un ejemplo de compromiso y excelencia, tanto a nivel interno como en el trato a los clientes».

En el último ejercicio cerrado, la oficina de Andersen en Valencia creció más de un 21% en relación con el año anterior. En la actualidad, en la oficina trabajan cerca de 120 profesionales, 12 de los cuales son socios. Valencia es la segunda oficina más grande de Andersen Iberia, solo por detrás de Madrid. En 2025 el Despacho prevé facturar por encima de los 80 millones.

«En los próximos años, queremos seguir complementando nuestra cartera de servicios y mejorando la propuesta de valor que ofrecemos a nuestros abogados, unos objetivos en cuya consecución va a ser determinante contar con Carlos Mínguez en la codirección», ha indicado Benjamín Prieto, tras ocho años dirigiendo en solitario la oficina.

Por su parte, el nuevo cordirector ha expresado su «profundo agradecimiento» por el nombramiento a Jose Vicente Morote y a todo el Consejo de Administración del despacho. «Para mí es un orgullo y un honor poder asumir esta función y compartirla con Benjamín Prieto. Soy consciente de la responsabilidad que conlleva, pues los retos que tenemos por delante son complejos y, al mismo tiempo, enormemente ilusionantes; y también por el rol que juega la oficina de Valencia en el conjunto de Andersen Iberia», ha indicado Mínguez.