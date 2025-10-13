Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo DIRECTO | Lluvias de intensidad torrencial en la Safor
Alfonso Grau, acompañado de su abogado en el último juicio por la caja B del PP. Damián Torres

La hija de Grau, imputada en Azud, pide viajar a China porque es la modelo de pruebas de una colección de lencería

La responsable, directora de calidad de un firma de moda, necesita resolver unas incidencias en la producción de las piezas

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:29

Comenta

Sofía Grau es una de las hijas de Alfonso Grau, el exvicalcalde de Valencia doblemente condenado por aceptar relojes de lujo de un contratista del ... Ayuntamiento y por la caja B del PP de Valencia. Aparte tiene en el horizonte el desenlace del sumario del caso Azud, unas diligencias que han terminado por salpicar a toda su familia. En especial, sus dos hijas. Una vive en Estados Unidos desde hace años. La UCO sospecha que el exdirigente del PP la utilizó para camuflar fondos de procedencia ilícita. Su otra descendiente, Sofía Grau, que reside en Valencia, también se encuentra investigada por su participación en determinadas sociedades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  3. 3 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  4. 4 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  5. 5 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  6. 6 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  7. 7 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  8. 8 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona
  9. 9

    El tráfico desborda la Pista de Ademuz
  10. 10 La dana Alice vuelve a golpear con fuerza Valencia: calles inundadas y vecinos en alerta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La hija de Grau, imputada en Azud, pide viajar a China porque es la modelo de pruebas de una colección de lencería

La hija de Grau, imputada en Azud, pide viajar a China porque es la modelo de pruebas de una colección de lencería