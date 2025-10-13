La hija de Grau, imputada en Azud, pide viajar a China porque es la modelo de pruebas de una colección de lencería

Sofía Grau es una de las hijas de Alfonso Grau, el exvicalcalde de Valencia doblemente condenado por aceptar relojes de lujo de un contratista del ... Ayuntamiento y por la caja B del PP de Valencia. Aparte tiene en el horizonte el desenlace del sumario del caso Azud, unas diligencias que han terminado por salpicar a toda su familia. En especial, sus dos hijas. Una vive en Estados Unidos desde hace años. La UCO sospecha que el exdirigente del PP la utilizó para camuflar fondos de procedencia ilícita. Su otra descendiente, Sofía Grau, que reside en Valencia, también se encuentra investigada por su participación en determinadas sociedades.

Esta última tiene un puesto directivo en una firma de moda. En concreto, es la directora de producción y calidad de la firma. Al parecer, según relata en el escrito presentado en el juzgado de Instrucción 13 de Valencia, se han detectado algunos problemas en la confección de esta última colección. En concreto, en los nuevos termofijados que sustituyen a las costuras tradicionales de las piezas.

Esta incidencia obligaría a la visita de dos de las fábricas de China donde se realiza la producción. El viaje de la directora -iría acompañada de un técnico de la compañía- se antoja imprescindible para explicar los parámetros de calidad que exige la firma. Además, el tiempo corre en su contra. «No hay margen de error», señala el escrito de su abogado.

Pero, además, se da otra circunstancia. Grau se ha convertido en la «modelo de prueba de todas las modificaciones». Es decir, que, al parecer, es la «única persona que puede probarse la muestra» para saber si la prenda cumple con todos los requisitos técnicos y de calidad.

El abogado ha reclamado autorización «urgente» para poder viajar a China y cumplir con sus compromisos profesionales. La profesional ya lo hizo durante unos días en marzo de este mismo año y, al regresar, devolvió su pasaporte en el juzgado que investiga la trama.