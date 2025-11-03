Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Amplia pasividad ante la cercanía de la obligación de contar con planes de abonado

V. LL.

VALENCIA.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:07

A menos de dos meses de la entrada en vigor de la obligación de contar con planes de abonados (1 de enero de 2026), en el sector agrario se respira un ambiente de amplia pasividad, cuando no de desconocimiento general.

El Gobierno ha ratificado y ampliado dicha obligación en un reciente decreto sobre «nutrición sostenible de los suelos agrarios», lo que ha motivado las quejas de AVA-Asaja, lamentando que no se hayan recogido sus demandas y que, además, según asegura, dicha norma haya sido «pactada con UPA y Unión de Uniones».

AVA destaca que se han desoído muchas reivindicaciones del sector, que no se han tenido en cuenta sus circunstancias especiales y que el decreto implica «una nueva carga burocrática para agricultores y ganaderos», al establcer «nuevas obligaciones en materia de fertilización. Entre ellas destaca la exigencia de contar con un plan de abonado a partir del 1 de enero de 2026 para las explotaciones en regadío cuyos cultivos se siembren o planten entre el 1 de marzo y el 30 de junio, y desde el 1 de septiembre de 2026 para el resto». Además se tienen que registrar cada mes todas las labores de fertilización en el cuaderno de explotación, en papel o digital, y también es obligatorio contar con un asesoramiento técnico especializado en materia de fertilización.

Sin embargo, en el campo sigue habiendo un extendido despiste al respecto, no se aprecian ofrecimientos y búsquedas de asesores, y nada se sabe de la promesa de la Administración de ofrecer unos programas oficiales gratuitos.

