Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz vuelve a subir hoy viernes con un coste medio que ronda los 100 euros/MWh: estas son las tres mejores horas para usar los electrodomésticos
Una trabajadora de la planta de Aldaia.

Una trabajadora de la planta de Aldaia. EFE

Aldaia se convierte en el referente europeo de la innovación para Danone tras una inversión de 60 millones

La fábrica valenciana absorbe nuevas tecnologías y se convierte en el centro de producción más importante del continente para la marca

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:36

«De la vaca a la boca». Un lema contundente para definir el nuevo proyecto de Danone para su fábrica de Aldaia. El nuevo ... Hub de Innovación, inaugurado este jueves en presencia de los ministros de Industria, Jordi Hereu, y de Ciencia, Diana Morant, así como del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, integra toda la cadena de producción y las labores de distribución de la firma, haciendo de su planta valenciana la que encabeza tanto la producción como la modernización a nivel eruopeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»
  3. 3 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  4. 4 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  5. 5

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  6. 6

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  7. 7

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  8. 8 El municipio valenciano en el que hoy se ha dormido bajo cero
  9. 9

    Las víctimas de la estafa de los colegios de élite piden juzgar ya al socio del cabecilla, fugado en Venezuela
  10. 10 Once detenidos en la operación contra el cártel del Puerto de Valencia ya están en libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aldaia se convierte en el referente europeo de la innovación para Danone tras una inversión de 60 millones