Aldaia se convierte en el referente europeo de la innovación para Danone tras una inversión de 60 millones

«De la vaca a la boca». Un lema contundente para definir el nuevo proyecto de Danone para su fábrica de Aldaia. El nuevo ... Hub de Innovación, inaugurado este jueves en presencia de los ministros de Industria, Jordi Hereu, y de Ciencia, Diana Morant, así como del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, integra toda la cadena de producción y las labores de distribución de la firma, haciendo de su planta valenciana la que encabeza tanto la producción como la modernización a nivel eruopeo.

La planta de Danone de Aldaia ya es una de las más avanzada de Europa en términos de innovación. Los 60 millones invertidos por la firma en los últimos cinco años han permitido, según han explicado los técnicos de la propia factoría, incorporar nuevas tecnologías para convertirse en el centro de producción en el que se elaboren los productos más novedosos de la firma. «En Aldaia nos abrimos a la compañía para que experimente nuevas líneas y nuevos mecanismos», indican desde la compañía.

Las nuevas instalaciones «marcan un antes y un después» para la empresa, como ha explicado François Lacombe, director general de Danone Iberia, que ha asegurado que con ellas Aldaia se convierte en «mucho más que una planta de producción» y se transforma en un «ecosistema completo» que es «referente de la industria tanto para España como para Europa» y dentro de la propia empresa.

A pesar de que la inauguración del hub de innovación se produjo este jueves, la inversión realizada por la compañía ya ha obtenido resultados en el último lustro, con un incremento de la producción del 60% y un incremento de las exportaciones a países del continente europeo desde la fábrica valenciana, con más de la mitad de la producción total enviada a Portugal, Italia, Francia o Reino Unido.

Lacombe ha presumido de instalación, ya que la de Aldaia ya es «una de las instalaciones más modernas del grupo en todo el mundo», pero también de filosofía al recordar que Danone compra el 50% del total de la leche producida en las granjas de la Comunitat para elaborar sus productos.

En esa línea, el director general en la zona penínsular ha desvelado que la inversión realizada en la planta valenciana, que, entre otras cosas permitirá el desarrollo de 180 proyectos de innovación anuales, tendrá un impacto directo sobre la economía valenciana. «Por cada empleo en este hub se crean 2,2 empleos en la Comunitat y por cada euro que invertimos se genera 1,2 euros en la economía valenciana», ha explicado Lacombe.

A pesar de que la fábrica de Aldaia continúa produciendo los yogures en tarro de cristal de toda la vida, en los últimos años también ha vivido una importante transformación en término de innovación, gracias a la apuesta decidida de la compañía por su factoría de Aldaia. Productos como el Danacol o la bebida proteica YoPro se han convertido en referencias importantes para la fábrica de Aldaia, ya que se han integrado en las líneas de producción junto a las nuevas tecnologías, y se exportan desde la Comunitat a todo el mundo.

Con la dana muy presente

La apuesta firme de Danone por Aldaia es «el gran símbolo del proceso» que atraviesa la Comunitat tras la dana, ya que, según el ministro de Industria, Jordi Hereu, tras la reconstrucción, debe llegar «el relanzamiento con claves nuevas, mejorando la realidad». En ese sentido, Hereu ha elogiado la estrategia de Danone durante más de medio siglo y ha asegurado que Danone es el ejemplo de lo que «queremos para la industria europea».

Tampoco ha escatimado en elogios y en agradecimientos Diana Morant. La ministra de Ciencia ha iniciado su intervención recordando la dureza de los días posteriores a la dana para terminar agradeciendo a la compañía su colaboración con los afectados. Además, Morant, que ha tenido que rectificar para esquivar la polémica, ha celebrado que Danone apueste por Valencia en lugar de hacerlo por sus otras fábricas ubicadas en Madrid o Barcelona. «El hecho de que la inversión esté descentralizada cuando el talento está descentralizado es una buena noticia. El hecho de que Danone haya apostado más por Aldaia y por la Comunitat que por Madrid es una buena noticia», ha comentado la responsable de Ciencia y Universidades del Gobierno.

Morant también ha puesto en valor la apuesta por la sostenibilidad llevada a cabo por la firma. La ministra ha hablado de la amenaza climática que provoca danas mortales como la del pasado 29 de octubre y ha reiterado el apoyo del Ejecutivo central hacia los afectados.

Un detalle que ha aprovechado Mazón para recordar que las administraciones «tienen la obligación» de estar del lado de los afectados, mientras que las empresas que deciden apostar por la Comunitat no tienen la obligación, sino la decisión de establecerse en la región. «Es una gran noticia para la reconstrucción de nuestra tierra que los que no tienen obligación decidan crecer aquí. Es parte de la nueva realidad industrial. Lejos de bajar los brazo estamos dispuestos no solo a volver al día 28 de octubre sino a mejorar lo que había entonces», ha indicado el presidente de la Generalitat.