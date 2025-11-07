Agromart traslada a Valencia el sabor mallorquín

Suplementos Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:03 Compartir

La empresa familiar mallorquina Agromart, con sede en Porreres y dedicada a la producción y venta directa de frutas y hortalizas, continúa su expansión fuera de Baleares con la apertura de nuevas tiendas en la Comunitat Valenciana. Tras inaugurar a finales de junio sus dos primeros establecimientos en Valencia, concretamente en la avenida de Francia y la calle Hernán Cortés, la compañía prevé cerrar 2025 con cinco tiendas operativas en territorio valenciano. Las próximas aperturas están previstas para antes de que finalice el año en el barrio de Benimaclet, en Dénia y en el centro de Valencia.

Ampliar Los cuatro socios fundadores: Miquel, Rafel, Apol·lònia y Tomeu. LP

Agromart nació en 2010 tras la fusión de dos familias de agricultores de Porreres, los hermanos Figuera de Sa Volta y Tomeu Lliteres, con el objetivo de preservar la tradición agrícola de la zona y adaptarse a los nuevos tiempos. Hasta entonces, eran competencia directa en la venta al por mayor, pero pronto apostaron por unirse con un modelo de venta directa al consumidor, que garantiza la máxima frescura y control sobre la calidad del producto. De esta forma, redujeron los elevados costes de producción para continuar con su actividad. Actualmente, cuenta con 28 tiendas en Mallorca, aunque en breve serán 29.

Con la expansión a Valencia, Agromart se consolida como embajadora de los productos mallorquines y baleares en la Península, manteniendo su identidad y valores como empresa arraigada en la agricultura local. Su filosofía se basa en el kilómetro cero, la producción ecológica y el respeto por el agricultor, priorizando siempre los productos de proximidad.

Ampliar En Agromart casi todos los productos son de elaboración propia. LP

Las tiendas ofrecen una amplia selección de frutas, verduras y hortalizas frescas, gran parte de ellas de producción propia, junto a una cuidada gama de productos gourmet de las Islas Baleares, como quesos, embutidos, ensaimadas o helados artesanales. También destacan por sus opciones ecológicas, veganas y sin gluten, además de una oferta complementaria de vinos.

Del campo a la mesa

En las tiendas de Valencia, Agromart ha mantenido la esencia de cercanía, autenticidad y compromiso con el territorio que la ha distinguido en Baleares. «La acogida en Valencia ha sido muy positiva. Estamos muy contentos de haber aterrizado con buen pie», afirma Apol·lònia Figuera, socia fundadora de Agromart. «Nuestra intención es abrir más tiendas en diferentes localidades de Valencia».

La expansión también ha supuesto un reto logístico. «Queremos respetar y honrar al agricultor valenciano comprando todo lo que podamos de Valencia», explica Figuera, «Si puede ser de aquí, mejor que de allí. Siempre intentamos priorizar la cercanía del producto». Sin embargo, con el aumento de tiendas y la mayor demanda, la empresa ha tenido que incrementar su capacidad de compra para garantizar el abastecimiento. «Ahora trabajamos con volúmenes mayores y eso nos obliga a comprar más producto del que nos gustaría», agrega la fundadora.

Ampliar Agromart apuesta por el producto local y de kilómetro cero, propio de campesinos de la isla. LP

Fiel a su modelo de venta presencial, la empresa no ofrece venta 'online' ni servicio de envío a domicilio. Esta decisión responde a su apuesta por la máxima frescura y calidad, asegurando que el producto llegue al consumidor en su mejor momento.

Con cinco tiendas previstas para 2025 en la Comunitat Valenciana, Agromart afianza su presencia en Valencia y se consolida como supermercado ecológico de referencia, trasladando a la Península un modelo de negocio basado en el respeto por la tierra, el producto y el agricultor.