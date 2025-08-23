Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ursula von der Leyen junto a Donald Trump AFP

Los agricultores valencianos critican el acuerdo europeo con Trump que afectará a productos de la Comunitat

La Unió alerta de que el pacto arancelario con el presidente estadounidense amenaza al vino, al aceite y a los frutos secos valencianos por falta de reciprocidad

Alejandra Carrillo

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:10

La Unió Llauradora i Ramadera ha mostrado su rechazo al acuerdo formalizado entre la Unión Europea y Estados Unidos, que confirma la aplicación de ... un arancel del 15 % sobre las exportaciones agrícolas europeas. La organización agraria denuncia que no se haya incluido ningún producto sensible en las excepciones arancelarias, lo que considera «una rendición política frente a la presión estadounidense».

