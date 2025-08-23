Los agricultores valencianos critican el acuerdo europeo con Trump que afectará a productos de la Comunitat

La Unió Llauradora i Ramadera ha mostrado su rechazo al acuerdo formalizado entre la Unión Europea y Estados Unidos, que confirma la aplicación de ... un arancel del 15 % sobre las exportaciones agrícolas europeas. La organización agraria denuncia que no se haya incluido ningún producto sensible en las excepciones arancelarias, lo que considera «una rendición política frente a la presión estadounidense».

Según la organización valenciana, el pacto permitirá una mayor entrada en el mercado europeo de productos agroalimentarios norteamericanos como frutos secos, lácteos, frutas, hortalizas o carne de cerdo. En la Comunitat Valenciana, el impacto se deja sentir especialmente en el sector de los frutos secos, en concreto la almendra. España ya es el mayor importador europeo de este producto y un tercio de lo que adquiere la UE procede de Estados Unidos. Solo en 2024, la Comunitat importó almendras y nueces de EE. UU. por valor de 355 millones de euros, cifra muy próxima al total de las exportaciones agroalimentarias valencianas hacia ese país.

La organización agraria reitera la necesidad de obligar a industrias como la turronera a etiquetar el origen de materias primas como la almendra y la miel, para evitar «engaños a los consumidores y perjuicios a los productores valencianos, españoles y europeos».

La Unió advierte que cultivos clave como el vino y el aceite de oliva asumirán íntegramente el 15% de arancel. En el caso del vino, la medida puede frenar el fuerte crecimiento del 30% registrado en 2024 en las exportaciones españolas hacia EE. UU. En cuanto al aceite, que representa cerca del 30% de las ventas agrícolas a este mercado, el arancel amenaza con debilitar su posición internacional, especialmente si Washington cierra acuerdos más ventajosos con otros países productores.

La organización subraya que la Comisión Europea no ha logrado incluir ningún producto europeo en la categoría de arancel cero o casi cero, a pesar de que algunos, como el aceite, no compiten de forma directa con la producción estadounidense.

Otro de los puntos que preocupa a La Unió es la exención concedida a los productos agrícolas estadounidenses en la aplicación del reglamento de deforestación de la UE, al considerarse que representan un «riesgo insignificante». «Es increíble hacer esta concesión mientras a los ganaderos europeos se nos obliga a cumplir exigencias muy estrictas», denuncia la entidad, que también rechaza cualquier flexibilización de los estándares sanitarios y fitosanitarios para la entrada de mercancías de EE. UU.

La Unió recuerda que la propia Comisión Europea había asegurado en su «Visión para la agricultura y la alimentación» que garantizaría la competitividad del sector agroalimentario europeo bajo condiciones de reciprocidad. «Si esto es lo que entiende por hacer más atractivo el sector, las generaciones futuras pueden despedirse de su patrimonio agrario», afirma la organización.

Por todo ello, reclama que la UE impulse una política comercial que proteja su modelo productivo –«el más ético del mundo»–, evalúe las consecuencias del acuerdo en los sectores afectados y establezca medidas compensatorias para contrarrestar sus efectos negativos.