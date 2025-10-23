Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Lotería Nacional de este jueves deja su primer premio en un municipio valenciano y otras 11 localidades de España
Imagen del ministro durante su comparecencia de hoy en Torrent LP

Planas defiende que el Gobierno «cumple sus compromisos» pese a que los agricultores aún reclaman el 60% de lo prometido

El ministro de Agricultura visita los viveros Herfesa en Torrent y cifra en 277 millones las actuaciones ejecutadas, aunque evita concretar los pagos pendientes a una semana del aniversario de la tragedia

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:59

Comenta

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado este jueves los viveros Herfesa en Torrent para conocer de primera mano las actuaciones ... que el Grupo Tragsa está desarrollando en los invernaderos y en la nave de filtros y abonado dentro del plan de reconstrucción tras la dana de octubre de 2024, que cumple un año la semana que viene. Durante el recorrido, el titular de Agricultura ha defendido la gestión del Gobierno y ha asegurado que «se están cumpliendo los compromisos adquiridos con el campo valenciano».

