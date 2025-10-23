Planas defiende que el Gobierno «cumple sus compromisos» pese a que los agricultores aún reclaman el 60% de lo prometido

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado este jueves los viveros Herfesa en Torrent para conocer de primera mano las actuaciones ... que el Grupo Tragsa está desarrollando en los invernaderos y en la nave de filtros y abonado dentro del plan de reconstrucción tras la dana de octubre de 2024, que cumple un año la semana que viene. Durante el recorrido, el titular de Agricultura ha defendido la gestión del Gobierno y ha asegurado que «se están cumpliendo los compromisos adquiridos con el campo valenciano».

Según los datos facilitados por el propio Ministerio, ya se han ejecutado 277 millones de euros en ayudas y obras de reparación, de los que 190 millones corresponden a compensaciones directas para agricultores y ganaderos, y 87 millones a actuaciones en infraestructuras agrarias, caminos rurales y redes de regadío. Valencia concentra el grueso de las inversiones, con 254 millones de euros, más del 90% del total.

Planas ha puesto en valor «la rapidez y eficacia de las medidas» y ha subrayado que el objetivo del Gobierno «es que no se pierda ni una sola hectárea de cultivo como consecuencia de la dana». Según el ministro, el conjunto de actuaciones —entre ayudas ejecutadas, obras en marcha y medidas adicionales— superará los 400 millones de euros cuando concluya la recuperación.

La visita de Planas a Torrent se produce apenas un día después de que LAS PROVINCIAS publicara que sólo se han abonado 77 millones de los 200 prometidos en ayudas directas a los agricultores valencianos. El retraso en los pagos y la falta de información sobre los fondos gestionados por Tragsa han generado malestar entre el sector, que denuncian que muchas explotaciones siguen sin recibir la compensación prometida casi un año después de las inundaciones.

Preguntado por estas cifras, Planas ha evitado una respuesta directa y se ha limitado a actualizar el balance oficial: «Acabo de darle las cifras en materia de compensación de rentas: 141,3 millones ejecutados a los que se sumarán 49,4 suplementarios en noviembre, en total 170,7 millones, más lo que he indicado en infraestructuras y seguros agrarios», ha respondido ante los medios. El ministro ha reiterado que «lo que dije el primer día lo hemos cumplido y lo vamos a continuar cumpliendo hasta el final».

Obras y actuaciones en marcha

Durante su intervención, Planas ha repasado las actuaciones más relevantes realizadas en la provincia de Valencia. Entre ellas, la reparación de cerca de 2.000 kilómetros de caminos rurales en 90 municipios, con trabajos certificados por valor de 30,7 millones de euros, y la restauración de 16 comunidades de regantes, con otras 87 en ejecución.

Por otro lado, en materia de explotaciones agrarias, también ha comentado el inicio de los trabajos en 1.612 fincas de 36 municipios, de las cuales 417 ya están completamente restauradas. Además, el gasto de 7 millones de euros en la reparación de viveros, entre ellos el de Herfesa, donde se han realizado intervenciones en invernaderos y redes de riego.

«Seguiremos hasta completar la recuperación»

Planas ha defendido que el Gobierno «ha movilizado los recursos previstos» y ha llamado a valorar el «esfuerzo sin precedentes» desplegado desde la catástrofe. «Estamos haciendo lo que teníamos previsto y lo vamos a seguir haciendo hasta acabar la recuperación», ha asegurado.

Durante la jornada, el ministro ha completado su agenda en la provincia con una visita a Alzira, donde ha supervisado las obras de reconstrucción del camino Soriano, y ha mantenido reuniones con alcaldes de la Ribera Alta y la Ribera Baja, además de representantes de las organizaciones agrarias.